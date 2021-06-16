Akıllı Telefonlar
Honor 50 serisi, GMS desteği ile tanıtıldı!
Honor, yeni akıllı telefon serisi olan Honor 50 serisinin piyasaya sürülmesi ile kendi tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’den oluşan seri, Google Servisleriyle piyasaya çıkacak. Huawei çatısı altında Google Servislerini kullanamayan Honor, artık yeni telefonlarında bu desteği kullanıcılara sunabilecek. Serinin üç telefonu da 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 100W’a kadar şarj teknolojisini destekliyor.
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Honor 50 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor 50 Pro, 6.72 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip, 10-bit renk desteği bulunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafta sağ üst köşede nokta delik tasarımlı çift selfie kamerası bulunmakta. Telefonun ekranı akıcılığı en üst düzeye çıkaracak olan 300 Hz dokunmatik yenileme hızına sahip. Bununla birlikte, serinin baz modeli ise pro model ile aynı ekran özelliklerine sahip olan 6.57 inçlik bir panel ile geliyor olacak. Ayrıca baz modelde ön tarafta tek bir selfie kamera mevcut. Her iki cihazda da ön tarafta 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Bununla birlikte pro model ise 12 MP çözünürlüklü ikinci bir geniş açılı kameraya sahip.
Honor 50 Pro ve baz model, arka tarafta iki adet kamera dairesine sahip. Üst tarafta, 1/1.52 inç sensörlü 108 MP çözünürlüklü ana kamera bulunmakta. Alt tarafta ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Ayrıca seri, ön ve arka kamerada aynı anda video çekebilen yeni bir Vlog modunu destekleyecek. Her iki cihaz da Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte yine her iki telefon Adreno 642L GPU’suna sahip olacak. Cihazların 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri mevcut.
Honor 50 serisinin üç telefonu da Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 ile geliyor. Pro model, 100W hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryaya sahip olacak. Baz model ise 66W hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya ile gelecek. Honor 50, 2.699 CNY(422$), pro model ise 3.699 CNY(578$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Honor, her iki cihazın da 40’ın üzerinde bölgede uluslararası alanda satışa sunulacağını doğruladı.
Yeni serinin taban modeli hangi teknik özelliklerle gelecek?
Honor 50 SE, 6.78 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Arka tarafta ise 108 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera mevcut. Cihaz, MediaTek Dimensity 900 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da donanım özellikleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte telefon, 66W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya ile geliyor. Tıpkı baz ve pro modelde olduğu gibi Magic UI 4.2 yazılım desteği de cihazda bulunmakta. Honor 50 SE, 2.399 CNY(375$) fiyat etiketi üzerinden satışa çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Pro dxOMark puanı açıklandı!
OPPO’nun amiral gemisi sınıfında bulunan telefon serisinin yeni üyesi Find X3 Pro harika bir lansmanla tanıtılmıştı. Kamera tarafında yapılan büyük değişiklikler birçok kişinin ilgisini çekmesinin yanında dxOMark’tan kaç puan alacağı merak konusu olmuştu. OPPO Find X3 Pro kamera testinden 131 puan aldı ve en iyi kameralı telefon listesinde kendine 6. sırada yer buldu.
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OPPO Find X3 Pro’nun dxOMark testi özeti
dxOMark’ın yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: “131 puanlık bir toplam puan alan Oppo Find X3 Pro, akıllı telefon fotoğrafçılığı sıralamamızın üst kademelerine kolayca giryor. 13 puan alan Apple iPhone 12 Pro Max’ten daha iyi bir puan alıyor ve biraz daha uygun fiyatlı Vivo X50 Pro+ ile elde edilen puanla aynı puanı alıyor. Oppo’nun en son amiral gemisi ile testtin en iyi iki cihazı 143 puanla Xiaomi Mi 11 Ultra ve 139puanla Huawei Mate 40 Pro + arasında analizimizdeki bazı önemli farklılıkları var. Gün ışığını alma konusunda Find X3 Pro yukarısında bulunan rakiplerinden geride. Yine de Oppo Find X3 Pro, test etme zevkine sahip olduğumuz en iyi cihazlardan biri olmaya devam ediyor.”
Ayrıca yapılan açıklamada “OPPO Find X3 Proşu anda 139 puanla 4. sırada yer aldığı Fotoğraf kategorisinde çok iyi bir performans sergiliyor. Genel olarak renk, otomatik odaklama, doku, bokeh ve yapaylık için başarılı ir sonuç elde etmekle fotoğraf testinde sorunsuz bir performans sergiliyor. Böylece fotoğrafçılar, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında birincil (ana kamera) kameradan canlı ve hoş renkler, iyi ayrıntı tutma ve doğru pozlamalar elde edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.
Find X3 Pro ayrıca genişletilmiş dinamik aralık, iyi renk ve birçok ayrıntıyla hedef pozlamaların doğru olduğu düşük ışıklı şehir manzaralarında da etkileyici bir iş çıkarıyor. Otomatik odaklama, gece portrelerini çekmede yavaş sonuçlar çıkarabiliyor ve flaş kullanırken bazı hareket bulanıklığıyla birlikte doğal olmayan cilt tonu oluşturabiliyor. Ancak genel olarak gece fotoğrafçılığı özellikle şehir manzaralarında iyi.
OPPO Find X3 Pro’nun video performansı hakkında da: “111 puanlık mükemmel bir video puanı ile Oppo Find X3 Pro, hareketli görüntüler için en üst sıradaki cihaz konumunu da koruyor. Find X3 Pro varsayılan olarak video için ultra geniş modül ile geliyor, ancak ana kamerayı 4K/30 fps çözünürlükte kullanarak test ettik, bu da sabitleme, pozlama, doku ve gürültü arasında en iyi uzlaşmayı sağlıyor. 60 fps’yi manuel olarak seçebilirsiniz, bu da parlak ışıkta video kalitesini artırmaya yardımcı olur ancak Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra’da gördüğümüz gibi otomatik bir değişken kare hızı sunmuyor. Videonun güçlü yönleri arasında hızlı ve doğru otomatik odaklama bulunuyor.” denildi.
Ayrıca “Videonun güçlü yönleri, çoğu senaryoda sorunsuz izleme ve etkili sabitleme ile hızlı ve doğru otomatik odaklamayı içeriyor. Düşük ışıkta görüntü netliğinde küçük bir farkın yanı sıra, yürürken elde tutulan videolar genellikle iyi bir şekilde sabitleniyor. Video ayrıntıları genellikle güzel bir şekilde korunuyor ve gürültü, dış mekanlarda iyi kontrol ediliyor, ışık seviyeleri düştüğünde az da olsa kumlanmalar ortaya çıkabiliyor. Genel olarak, video rengi de doğru ve hoş. Beyaz dengesi adaptasyonunun yavaş olabileceği ve renk değişimlerinin görülebileceği düşük ışıktaki dengesizliklere dikkat etmek gerekiyor.” açıklaması yapıldı.
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Akıllı Telefonlar
Bu yaz itibariyle Android’e yeni özellikler geliyor
Google, Eylül ayının başlarında çıkacak olan Android 12 güncellemesinden önce bu yaz Android’e gelecek yeni özellikleri duyurdu. Bunlardan biri, bir deprem olmadan önce size bir uyarı saniyesi verebilen (umarız güvenli bir yer bulmanız için yeterli zaman yaratabilir) Android Deprem Uyarıları Sisteminin hayata geçmesi. Google, “Deprem riskinin daha yüksek olduğu ülkelerde Deprem Uyarıları vermeye öncelik veriyoruz ve önümüzdeki yıl içinde daha fazla ülkede hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
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Google tarafında lansman Yeni Zelanda ve Yunanistan’da yapıldı. Dün (Salı günü), Android Deprem Uyarı Sistemi Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da yayınlandı. Ülkemizinde bir deprem bölegisi kuşağında olması ve Google tarafında böyle bir hizmetin faaliyete girmesi de önemli noktalardan birisi oldu.
Google ayrıca, Mesajlar uygulamasına hatırlamak istediğiniz önemli mesajlara yıldız eklemenizi sağlayan bir özellik ekleyecek. Yıldızlı bir şekilde tutmak istediğiniz mesaja dokunun ve yıldıza basın. Örneğin bir arkadaşınızın ev adresi veya banka hesap numarası ya da Wi-Fi şifrenizi mesajlar uygulamasında yıldızlı bir şekilde tutabilirsiniz. Ve bu mesajlardan birini bulmak istediğinizde binlerce eski mesajınız arasında gezinmek yerine yıldızlı kategoriye dokunacaksınız.
Yine bu yaz gelecek olan özelliklerden bir tanesi de İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı. Bir mesaj yazdıktan sonra Emoji Mutfağındaki emoji için yazdığınız içerikle bağlantılı önerilerde bulunacak bir güncelleme yayınlayacak. İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı önerileri şu anda Gboard beta sürümünde ve bu yaz Android 6.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce kullanan tüm Gboard kullanıcıları için kullanılabilecek. Çok yakında ise belirli uygulamaları açmak ve belirli görevleri gerçekleştirmelerini sağlamak için sesinizi kullanabileceksiniz. Örneğin, “Ok Google, mobil üyelik faturamı öde” veya “Ok Google, Gmail’e gelen maillerimi kontrol et” diyebileceksiniz. “Ok Google, kısayollar” diyerek Google Asistan aracılığıyla hangi uygulamalara erişebileceğinizi de öğrenebileceksiniz
Engellilerin telefonlarında gezinmelerine yardımcı olmak için Voice Access, seslerini kullanarak bunu yapmalarına olanak tanıyacak. Şu anda beta sürümünde olan Bakış Algılama ve Sesli Erişimin yalnızca kullanıcı ekrana bakarken çalışmasına izin verecek.
Son olarak, Android Auto’ya artık Karanlık Mod geliyor ve “başa dön” seçeneğiyle birlikte kaydırma çubuğundaki A’dan Z’ye düğmesi dahil olmak üzere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ve Android Auto’yu ilk kez kullanıyorsanız, birkaç hızlı dokunuş başlamanıza yardımcı olacak
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Akıllı Telefonlar
realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!
Uzun zamandır realme’nin Türkiye’de bir amiral gemisi piyasaya sunmasını bekleyen çok fazla kullanıcı var. realme GT, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ve VC soğutma sistemine ek olarak uygun fiyatıyla; piyasada bulunan bütün amiral gemilerine meydan okuyor.
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İçindekiler
Türk tüketicilerin gözü realme GT’de
realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu realme GT‘yi, ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO’su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu: “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’
realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere belirli pazarlarda bugünden itibaren satışa sunulmuş olacak. Cihazın, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.
Grand Tourer (GT) otomobil konsepti
realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.
Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni kullanılmış. Vegan deri versiyonda ise, Yarış Sarısı renk seçeneği mevcut. Vegan deri kullanılması relme GT’de parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi avantajlar da sunuyor.
realme GT, LPDDR5 RAM’e ve UFS 3.1 depolamaya sahip. Ayrıca Qualcomm’un parlayan yıldızı Snapdragon 888’i bünyesinde barındırıyor. Bu da, aynı GT otomobiller gibi realme GT’nin de yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.
5nm işlem süreciyle üretilen Snapdragon 888 neler sunuyor?
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Ayrıca, 186 gr’dan hafif olan gövdeye karşılık, realme GT 4.500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteğine sahip. Böylece telefonu sıfırdan tam şarja ulaştırmak 35 dakikanızı alıyor.
realme Ürün Pazarlama Müdürü Alessio Bradde ise yeni GT modeliyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılki amiral gemisi ürünümüz olan realme GT’yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Daima süratin peşinde olan GT otomobillerinde olduğu gibi, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan olağanüstü bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, sürekli sınırlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız arasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz.”
realme GT’nin öne çıkan özellikleri
- Amiral Gemisi Ekran – realme GT, oyun severler için 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekrana sahip.
- Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve arka kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 kademeli otomatik parlaklık seviyesi sunabiliyor.
- Daha Fazla Bağlantı – Başlıca 5G bantlarına ek olarak, realme GT yüksek hızlı Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini destekliyor.
- Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük girişim yüküne sahip 3,5 mm ses jakına sahip.
- Amiral Gemisi Kamera – realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için 64MP Sony ana kameraya sahip.
- İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1’i destekleyen ilk cihazlardan biri konumunda. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI’yi piyasaya sürmeden önce kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı’nı da devam ettirecek.
- Özel GT Modu – Sadece realme GT serisinde sunulan GT Modu, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve daha uzun süreli ve istikrarlı oyun deneyimi sağlıyor.
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