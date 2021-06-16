Honor 50 serisi, GMS desteği ile tanıtıldı!

Honor, yeni akıllı telefon serisi olan Honor 50 serisinin piyasaya sürülmesi ile kendi tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’den oluşan seri, Google Servisleriyle piyasaya çıkacak. Huawei çatısı altında Google Servislerini kullanamayan Honor, artık yeni telefonlarında bu desteği kullanıcılara sunabilecek. Serinin üç telefonu da 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 100W’a kadar şarj teknolojisini destekliyor.

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Honor 50 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Honor 50 Pro, 6.72 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip, 10-bit renk desteği bulunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafta sağ üst köşede nokta delik tasarımlı çift selfie kamerası bulunmakta. Telefonun ekranı akıcılığı en üst düzeye çıkaracak olan 300 Hz dokunmatik yenileme hızına sahip. Bununla birlikte, serinin baz modeli ise pro model ile aynı ekran özelliklerine sahip olan 6.57 inçlik bir panel ile geliyor olacak. Ayrıca baz modelde ön tarafta tek bir selfie kamera mevcut. Her iki cihazda da ön tarafta 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Bununla birlikte pro model ise 12 MP çözünürlüklü ikinci bir geniş açılı kameraya sahip.

Honor 50 Pro ve baz model, arka tarafta iki adet kamera dairesine sahip. Üst tarafta, 1/1.52 inç sensörlü 108 MP çözünürlüklü ana kamera bulunmakta. Alt tarafta ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Ayrıca seri, ön ve arka kamerada aynı anda video çekebilen yeni bir Vlog modunu destekleyecek. Her iki cihaz da Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte yine her iki telefon Adreno 642L GPU’suna sahip olacak. Cihazların 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri mevcut.

Honor 50 serisinin üç telefonu da Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 ile geliyor. Pro model, 100W hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryaya sahip olacak. Baz model ise 66W hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya ile gelecek. Honor 50, 2.699 CNY(422$), pro model ise 3.699 CNY(578$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Honor, her iki cihazın da 40’ın üzerinde bölgede uluslararası alanda satışa sunulacağını doğruladı.

Yeni serinin taban modeli hangi teknik özelliklerle gelecek?

Honor 50 SE, 6.78 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Arka tarafta ise 108 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera mevcut. Cihaz, MediaTek Dimensity 900 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da donanım özellikleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte telefon, 66W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya ile geliyor. Tıpkı baz ve pro modelde olduğu gibi Magic UI 4.2 yazılım desteği de cihazda bulunmakta. Honor 50 SE, 2.399 CNY(375$) fiyat etiketi üzerinden satışa çıkacak.