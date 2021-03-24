Akıllı Telefonlar
Honor V40 Lite ve Honor Tab 7 duyuruldu!
Bağımsız bir marka haline gelen Honor, yeni cihazlarını duyurmaya devam ediyor. Honor V40 Lite kamerasıyla iddialı olmaya çalışırken, Tab 7 ise iş ve okul için sunuluyor.
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Honor V40 Lite ve Tab 7, orta seviye özellikler ile ortaya çıktı!
Markanın duyurduğu Honor V40 Lite, Huawei Nova 8 ile aynı tasarımı ve özellikleri paylaşıyor. Bunun nedeni olarak V40 serisinin Honor’un satışından önce hazır olması gösteriliyor. İki cihazın arasındaki tek fark ise tahmin edilebileceği üzere işlemci tarafında karşımıza çıkıyor.
6.57 inçlik Full HD+ OLED ekran ile gelen telefon, 90 Hz tazeleme hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çift taraftan kavisli ekranın altında optik parmak izi tarayıcı da unutulmamış. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemciden alan Honor V40 Lite, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri barındırıyor. Bunun dışında microSD kart desteğinin yokluğu ise cihazdaki önemli eksikler arasında yer alıyor.
Dörtlü arka kamerada 64 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 32 MP’lik ön kamera ise ekrana ortalanmış şekilde konumlanıyor. 3.800 mAh’lik bir batarya taşıyan Honor V40 Lite, kutudan çıkan 66W hızlı şarj adaptörüyle güçlendiriliyor. Ayrıca Magic UI 4.0 arayüzü ise Android 10 işletim sistemiyle beraber geliyor. İlk etapta Çin’de satışa sunulacağı belirtilen telefonun depolama alanına göre 460 ve 506 dolar fiyat etiketi olduğunu belirtelim.
Honor Tab 7 özellikleri ve fiyatı
Honor Tab 7 ise ağırlıklı olarak iş ve eğitim odaklı kullanıcıları hedefliyor. 10.1 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan tablet, gücünü MediaTek Helio P22T işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı da performans tarafını tamamlıyor. Öte yandan microSD kart desteği ise hafıza kartına ihtiyaç duyan kullanıcıların yardımına koşuyor.
Honor Tab 7’de 5 megapiksel çözünürlüklü ön kameraya 2 megapiksel arka kamera eşlik ediyor. 5.100 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi de tabletin diğer özelliklerini oluşturuyor. Honor Tab 7’nin 64 GB depolamalı versiyonu 215 dolar, 128 GB depolamalı versiyonu ise 245 dolar olacak. Son olarak 128 GB’lık versiyonun LTE sürümünün ise 292 dolardan çıkış yapacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modeli P50 Pro+’ın tasarımı ortaya çıktı. İşte Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ve dikkat çeken beşli kamera grubu.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi modeli ile pazara çıkmaya hazır. Bir süredir ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, yeni modelleri ile şirketini geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla Huawei 2021 yılında yeni amiral gemisi ile damga vurmayı planlıyor. İşte karşınızda Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro+.
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Huawei‘nin yeni amiral gemisi pazara girmeye hazır. Birkaç hafta önce OnLeaks tarafından 3D görüntüleri yayınlanan cihazın, bugün tasarımı son haliyle karşımıza çıktı. Bu tasarımda en can alıcı kısım ise beşli arka kamera kurulumu.
P50 Pro Plus‘ın son görüntülerini paylaşan HoilNDI, cihazı tabiri caizse herkese tanıttı. P50 Pro Plus’a ilk baktığımızda başta da dediğimiz gibi beşli kamera grubunu görüyoruz. Telefonun sol üst kısmında yer edinen bu kamera grubu gerçekten kendine has bir tasarıma sahip.
Öte yandan Huawei P50 Pro+‘ın ön kısmına baktığımızda delikli bir tasarım görüyoruz. Tam orta kısma konumlanan ön kamera, ekran tasarımı ile üst segment görünümünü tamamlıyor. Ek olarak cihaza yandan baktığımızda ise bu ekranın kavisli olduğunu görebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihinin ise tahmini olarak Mayıs ayında olduğu söyleniliyor.
Huawei P50 Pro+ genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ancak bu tasarımın tahminlerden ve sızıntılardan ibaret olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Huawei yeni amiral gemisi modeli P50 Pro Plus’ı ne zaman tanıtacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Türkiye fiyatı belli oldu!
Redmi Note 8 ve Note 9 ailesinin devamı olan Redmi Note 10 ailesinin özellikleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanda açıklanmıştı. Ardından birçok Türk kullanıcı, özellikleriyle dikkat çeken Note 10’un Türkiye fiyatını merak ederek; cihazı beklemeye başlamıştı. Şimdiyse, Hepsiburada üzerindeki bir satıcıdan görüldüğü kadarıyla; Redmi Note 10’un fiyatı belli oldu.
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Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?
Hepsiburada üzerinde görülen fiyata göre, 24 Mart 2021 itibariyle Redmi Note 10’un fiyatı 3.199 TL. Dileyen kullanıcılar, cihazın siparişini şuanda Hepsiburada üzerinden verebiliyor. Siz de Note 10’un, güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Note 10 neler sunuyor?
Super AMOLED, 6.43 inç boyuta sahip ve 2400 x 1080 FHD+ çözünürlükte bir ekran paneli sunan cihaz, 1100 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca bu ekran, Corning Gorilla Glass 3’le korunuyor. İşlemci tarafındaysa, Qualcomm’un Snapdragon 678 işlemcisi tercih edilmiş. Grafik işlem birimi de, Adreno 612 olarak karşımıza çıkıyor. 5.000 mAh büyüklükte pille sunulan Note 10, gayet büyük bir batarya kapasitesine sahip diyebiliriz. 5.000 mAh’lık bu bataryayı da, 33W hızlı şarjla doldurabilmeniz mümkün.
Arka tarafta, ana kamera olarak Sony’nin IMX582 sensörü tercih edilmiş. Ana kamerayla 48 MP çözünürlük sunabilen cihaz, 4’lü kamera modülüyle sunuluyor. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan Redmi Note 10, Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerle de desteklenmiş. Ayrıca cihaz, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Son olarak; Note 10 modelinde çift sim ve microSD desteği olduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iQOO Z3 modelinin ekran, kamera ve batarya detayları açıklandı!
iQOO, yeni orta segment modeli iQOO Z3’ün ekran, kamera ve batarya özellikleri açıkladı. İşte iQOO Z3 modelinin bilinen tüm detayları.
Vivo‘nun alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni modeli Z3 ile pazara çıkacak. Yakın bir tarihte Z3 modeli ile karşımızda olacak şirket, şimdi bu modelin özelliklerini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde performansını Snapdragon 768G‘den alacağını öğrendiğimiz Z3, şimdi merak edilen en önemli özelliklerini ortaya döktü.
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iQOO Z3 orta segmente hitap eden teknik özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 768G‘nin yanında 8GB Ram bellek ile geleceğini öğrendiğimiz cihaz, şimdi diğer özelliklerini ortaya döktü. iQOO, Z3 modelinin 120Hz yenileme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir panel ile karşımıza çıkacağını açıkladı.
Ek olarak iQOO, cihazın arka tarafında üçlü kamera grubuna yer vereceğini de açıkladı. Z3 bu kamera grubunda 64MP‘lik ana kameraya yer verecek. Bu kamera 4K 60fps videolar çekmeye olanak sunacak. Öte yandan cihazın 55W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geleceği de gelen bilgiler arasında. Ancak bu bataryanın kaç mAh olduğu bilinmiyor.
iQOO Z3 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Şirket 25 Mart‘ta gerçekeleşecek lansmanda cihazın tüm özellilklerini paylaşacak. Bakalım Z3 ne kadar fiyat etiketi ile çıkış yapacak? Sizce Z3 nasıl tepkiler alacak?
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
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