Honor V40 5G tanıtıldı, Dimensity 1000+ ve 120 Hz şelale ekran

Honor, Huawei çatısından ayrıldıktan sonraki ilk telefonunu duyurdu. V40, Huawei’ye yapılan ambargo yaptırımlarına takılmayabilir.

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Huawei çatısı altında olmayan ilk Honor telefon

Huawei’nin Honor şirketini Shenzhen merkezli Çinli ortaklar konsorsiyumuna satmasından bu yana ilk kez yeni V40 5G amiral gemisi telefonunu duyurdu. Telefon şimdilik Çin‘e özel, ancak Honor’un V serisi genellikle “View” markası altında dünyanın geri kalanına da ulaşıyor.

V40, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç OLED ekrana sahip ve MediaTek Dimensity 1000+ işlemci ile çalışıyor. Birincil kamera 1 / 1.56 inç 50 megapiksel sensöre sahip. 4.000 mAh pil, kablosuz 50 kabloyla 66 Watt olarak şarj edilebiliyor.

Huawei, Kasım ayında aşırı baskı ve yeterli bir tedarik zinciri sağlamadaki zorluk nedeniyle Honor‘u sattığını duyurdu. Honor, Huawei’den bağımsız olarak işletilirken, HiSense’in Kirin işlemcileri gibi teknolojisinin çoğu için ana şirkete güveniyordu. Bu, ABD şirketlerinin Huawei ile iş yapmasını yasaklayan ABD yaptırımlarının da aynı derecede sert vurulduğu anlamına geliyordu.

V40 modeli elbette Kasım ayından beri geliştiriliyor, ancak Huawei Honor’u elden çıkardığına için V40‘ın uluslararası “View 40” versiyonu belki de Google servisyeriyle birlikte satışa çıkabilir. Bu, Honor‘un, Google‘ın bulunmadığı Çin dışında Google‘ın Play Store‘uyla rekabet etmekte zorlanan Huawei AppGallery‘e güvenmek zorunda kalmanın büyük dezavantajı olmadan Batı pazarlarında ve ötesinde telefon satmasına olanak tanıyabilir.

Aynı zamanda, Honor artık Huawei‘nin tedarik zincirine güvenme avantajına da sahip değil. Bu nedenle, telefonlar başka bir ülkede piyasaya sürüldüğünde, kendisini kendi başına güçlü bir marka olarak kurmak için yapması gereken işleri olacak. Birçok ülkede Huawei’den ayrı olarak sıfırdan bir şirket kurmak gibi. Şimdilik, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model için 3.599 yuan’dan (~ 550 $) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıktı. 256GB isterseniz de 3.999 yuan (~ 620 $) fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz.

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