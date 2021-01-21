Genel
Twitter Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını kapattı!
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını Uygur Türkleri için attığı “bebek yapma makineleri” tweet’inden sonra kilitledi.
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Tweet, insanlık kurallarını ihlal ediyordu
Bloomberg’in bildirdiğine göre Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin resmi hesabını, insanlık kuralları politikasını ihlal ettiğini söylediği bir tweet yüzünden kilitledi. İlk olarak 7 Ocak‘ta paylaşılan tweet, komunist Çin hükümetin işgali öncesinde Uygur Türkü kadınlarına “bebek yapma makineleri” olarak atıfta bulundu. Twitter tweet’i kaldırdı ve artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle değiştirdi. Ancak Twitter, hesap sahiplerinin hesapların kilidini açmadan önce kendi kurallarını ihlal eden tweetleri manuel olarak silmesini gerektirir.
Twitter, Bloomberg’e yaptığı açıklamada hesabın kilitlendiğini doğruladı. “İnsanlık kuralları politikamızı ihlal ettiği için bu Tweetle ve hesapla ilgili işlem yaptık” dedi. Platformun bir insan grubunun “din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik kökene dayalı olarak insanlıktan çıkarılmasını ve zorbalığı yasakladığını söyledi. ” Bu haber itibariyle, ABD’deki Çin Büyükelçiliği hesabından gelen son tweet atılalı neredeyse iki hafta oldu.
Mike Pompeo Çin’in yaptıklarına “soykırım” demişti
Çin, Sincan eyaletinde yani Doğu Türkistan‘da yaşayan Uygur Türkleri‘ne yönelik muamelesi nedeniyle şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve bir çok eleştirmen Uygur Türkü kadınlarının zorla kısırlaştırıldığını iddia etti. Bloomberg’in bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler bölgedeki toplama kamplarında 1 milyon kadar Uygur Türkü’nün tutuluyor olabileceğini tahmin ediyor. Salı günü, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara yönelik muamelesinin “soykırım” anlamına geldiğini söyledi.
Pekin’de bir brifingde, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçiliğin hesap kilidi nedeniyle “şaşırdığını” söyledi ve büyükelçiliğin “Sincan ile ilgili sahte raporları ve bilgileri” düzeltmeye çalıştığını söyledi. Çin Büyükelçiliği, ABD sayfasında hala görülebilen tweet’lerde, nüfus artışı ve Sincan’daki politikalarıyla ilgili raporları ve infografikleri paylaştı. Büyükelçilik, Çin’in eleştirilere karşı koyma çabalarının bir parçası olarak 2019’da Twitter’a katılmıştı.
Twitter daha önce eski ABD başkanı Donald Trump ve sosyal ağın Cumhuriyetçileri’ni haksız yere hedef alırken yabancı hükümetlerin politikalarını ihlal etmesine izin verdiğini iddia eden müttefikleri tarafından eleştirilmişti. Mayıs 2020’de, tweet’lerine yerleştirilen uyarı etiketlerine yanıt olarak Trump, sosyal ağın “Çin veya Radikal Sol Demokrat Parti tarafından yapılan tüm yalan ve propaganda konusunda hiçbir şey yapmadığını” iddia etti.
BBC News’in belirttiği gibi, Twitter daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in tweet’ini kaldırmıştı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve hükümetinin üyeleriyle ilgili hesapları da askıya almıştı.
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Genel
Hyundai Bayon modelinin görselleri paylaşıldı
Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai, İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracıyla ilgili yeni fotoğraflar paylaştı. Bu yılın ortalarında satışa sunulması beklenen Bayon, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.
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Hyundai, tasarım anlamında son dönemlerde kendini geliştirmeyi başaran nadir markalar arasında. Ülkemize de son sürat giriş yapan Kona ailesi, markanın “Sensuous Sportiness” adını verdiği yeni tasarım dilinin son ürünü oldu. Fakat Avrupa’ya özel Bayon modeli, bu tasarım dilini yeni bir seviyeye taşımak adına Hyundai’ın en önemli silahlarından biri olacak.
Hyundai, yaklaşık bir ay önce İzmit’te üreteceği yeni B-SUV modelin ismini açıklamış ve aracın ismini Hyundai Bayon olarak duyurmuştu. Bugün yeni Hyundai Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları veren yeni görseller paylaşıldı.
Ön kısımda ızgaranın üzerine geniş bir hat çeken Hyundai tasarımcıları, bu hattın iki tarafına da LED gündüz farlarını yerleştirmiş. Ayrıca bu alanda tamponun alt kısmına doğru daha da genişleyen büyük bir panjur bulunuyor.
Yeni Hyundai Bayon modelinin arka kısmında ise oldukça farklı bir dizayn felsefesi kullanılmış. Ok şeklinde tasarlanan fren lambaları, Hyundai logosunun hemen üzerinde yer alan ince bir LED şeritle birbirine bağlanmış.
Önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla detaylı bilginin paylaşılacağı tahmin edilen Hyundai Bayon modeli, 2021’in ilk yarısında İzmit’te üretilerek Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.
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ASUS, AMD Ryzen Threadripper PRO için WRX80 İş İstasyonu Anakartlarını duyurdu.
ASUS, yeni Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI profesyonel iş istasyonu anakartını duyurdu. AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO işlemcilere destek veren bu anakart, AMD WRX80 platformunun işlem gücünü açığa çıkarmak için tasarlandı.
AMD Ryzen Thredripper PRO işlemciler; performans arayan profesyoneller için çözüm sunmasıyla dikkat çekiyor. Sistem genelinde 128 PCIe® 4.0 veri yolu desteği sunan AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler, çok çeşitli gelişmiş iş istasyonu yapılandırmaları kurmaya olanak veriyor. Bu işlemciler yeni nesil GPU’lar ve ultra hızlı NVMe depolama için PCIe 4.0 desteği sunan tek çözüm. Bellek hızı gerektiren uygulamalar söz konusu olduğunda, AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler bellek bant genişliği sunuyor ve 8 bellek kanalına destek veriyor.
Hızlı Bağlantı Seçenekleri;
PCIe 4.0 x4 bant genişliğine bağlı üç adet M.2 yuvası, içerik üreticilerine yüksek boyutlu video dosyalarıyla çalışma olanağı veriyor. RAID yapılandırmasıyla birden fazla NVMe cihazını bağlayarak yüksek giriş çıkış bant genişliği sunuyor. Sekiz adet SATA 6 Gbps bağlantı noktası ve iki adet U.2 bağlantı noktası geniş depolama alanı da mevcut. Anakartla birlikte gelen Hyper M.2 x16 Gen 4 kartı, PCIe x16 Gen 4 üzerinden dört adet daha M.2 Gen 4 SSD kullanma imkanı sunuyor. Anakart, Intel® X550-AT2 çift 10Gb Ethernet ve WiFi 6 bağlantı seçenekleriyle büyük dosyaların hızla aktarılmasını sağlıyor.
Arka panelde 10 Gbps çıkış sunan toplam dokuz adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası yer alıyor. Ancak asıl dikkat çeken ise 20 Gbps bant genişliğine sahip USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI’ın ön panelinde iki adet USB 3.2 Gen 2 konnektörü, bir adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Anakartta ayrıca ek USB 2.0 başlıkları da yer alan detaylar arasında.
Önemli Detaylar;
- Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI, AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcilerin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için tasarlanan bir AMD WRX80 iş istasyonu anakartı
- Ultra hızlı bağlantı seçenekleri: USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 10 x USB 3.2 Gen 2, 3 x M.2 PCIe 4.0, HYPER M.2 x16 Gen 4 ve Intel® X550-AT2 çift 10Gb Ethernet
- ASMB9-iKVM ile uzaktan yönetim: BMC yongası, donanım düzeyinde denetimi artıran bant dışı yönetim için IPMI mimarisi sunuyor.
- 16 güç aşaması, çoklu GPU desteği ve R-DIMM bellek desteği
- 7/24 güvenilirlik için testlerden geçirildi. Üst düzey güvenlik için SafeSlot’a sahiptir
Ekran Kartı
RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı üretildi!
Evet yanlış duymadınız, RTX 3080 ekran kartlı bir ayakkabı üretildi. Ürünün PC mi olacağı ayakkabı mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
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RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı?
Oyun dünyası teknolojik açıdan ilginç yeniliklerle oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Dijital bir pazar olmaktan çıkan oyun dünyası artık ekipmanlar ve yan ürünlerle birlikte oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Bu ekonominin büyüklüğü nedeniyle teknolojik gelişmeler de hızla artarken, bazı zamanlarda ilginç ürünler oyuncuları karşılıyor. Oyuncu ürünleriyle adından bir süredir söz ettiren NZXT, Artifact Studios ile iş birliğine giderek RTX 3080 ekran kartlı “ayakkabı” üretti. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelen ayakkabının, ne amaçla üretildiği ise henüz bilinmiyor.
SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP 💧 pic.twitter.com/OuNrEA6j4R
— Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021
İlginç tasarımı ile bizleri karşılayan “ayakkabının” tam olarak neye hizmet edeceği kafalarda soru işaretine neden oldu. Görünüş itibariyle bilgisayarı andıran materyalleri üzerinde bulunduran “ayakkabı” gerçekten bir bilgisayar mı yoksa süs eşyası mı henüz belli olmadı. İki firmanın orta çalışması sonucu bizleri karşılayan ürün, RTX 3080 ekran kartı ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu ancak herhangi bir fiziksel satışın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dönemde oyun dünyasında artan ilginç ürünler kategorisinde yerini alan “ayakkabı” bakalım ileride bizleri nasıl karşılayacak. Razer‘ın oyunculara özel sakız dahi ürettiği piyasada başka hangi ürünler bizleri şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
Dijiyal oyun dünyasının bu sürprizleri sizi yorduysa, aileniz ve arkadaşlarınız ile birlikte keyfili zamanlar geçirebileceğiniz kutu oyunları listemize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
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Mali
21 Ocak 2021 at 16:35
Şerefsiz Çinliler korona yetmedi sanki .s.s