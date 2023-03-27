Çinli teknoloji devi Honor 28 Mart’ta, Çin’deki Honor Play 7T orta sınıf 5G telefonunun üzerindeki sır perdesini resmi olarak kaldıracak. Geçen yılki Play 6T’nin halefi olarak gelecek . Bugün marka, Play 7T’nin ön ve arka tasarımlarını ortaya çıkaran yeni bir poster yayınladı. Ayrıca, cihazın temel özelliklerini de onayladı.

Yayınlanan görsel, Honor Play 7T’nin LCD panel gibi görünen damla çentikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın alt kenarında 3,5 mm girişi, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunur. Resimde görünmese de cihazın yan tarafında parmak izi tarayıcı yer alacak gibi görünüyor.

Honor’a göre Play 7T, 6.74 inçlik bir panel ile donatılacak. Önceki model gibi, cihaz da HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekleyebilir. Telefon 128 GB ve 256 GB depolamalı versiyonlarla gelecek. Her iki model de 8 GB RAM ile donatılacak. 6.000 mAh batarya ile desteklenecek. En üstte Magic OS 7.1 ile Android 13 işletim sisteminde çalışması bekleniyor.

Honor Play 7T’nin resmiyet kazanan Dimensity 6020’ye sahip olacağı tahmin ediliyor. Yeni yonga seti, mevcut Dimensity 700’e benzer bir performans sunuyor. Play 7T’nin Ekim 2022’de piyasaya sürülen Honor Play 40 Plus’ın değiştirilmiş bir sürümü olacağına dair söylentilerin de olduğunu belirtelim.

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Geçen yıl Honor, Nisan ayında Play 6T ile birlikte Honor Play 6T Pro’yu tanıttı. Şu anda Honor Play 7T Pro’nun varlığına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Bakalım teknoloji devi yarın hangi yeni canavarlarını serbest bırakacak? Bekleyip göreceğiz.