10.000 TL fiyat ortalamasında olan HONOR X9a ile POCO X5 5G modellerini karşılaştırıyoruz. Her ikisi de Snapdragon 695 işlemcisini kullanırken, POCO X5 fiyat, HONOR ise tasarım avantajı ile dikkat çekiyor. Peki bu karşılaştırmanın galibi kim? Aydoğan değerlendirmeleri ile aktarıyor.
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İçindekiler
HONOR X9a vs. POCO X5 5G | 10.000 TL Bandı Kapışması!
Not: Bu videoda kullanılan HONO X9a ve POCO X5 5G modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye ve Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HONOR X9a özellikleri
Boyut: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm
Ağırlık: 175 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
Grafik: Adreno 619
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB UFS 2.2
Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 40 Watt
Fiyat: 10.499 TL
POCO X5 özellikleri;
Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
Grafik: Adreno 619
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB UFS 2.2
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33 Watt
Fiyat: 9.499 TL