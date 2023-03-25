10.000 TL fiyat ortalamasında olan HONOR X9a ile POCO X5 5G modellerini karşılaştırıyoruz. Her ikisi de Snapdragon 695 işlemcisini kullanırken, POCO X5 fiyat, HONOR ise tasarım avantajı ile dikkat çekiyor. Peki bu karşılaştırmanın galibi kim? Aydoğan değerlendirmeleri ile aktarıyor.

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Not: Bu videoda kullanılan HONO X9a ve POCO X5 5G modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye ve Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

HONOR X9a özellikleri

Boyut: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 175 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Grafik: Adreno 619

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

Batarya: 5100 mAh

Şarj: 40 Watt

Fiyat: 10.499 TL

POCO X5 özellikleri;

Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Grafik: Adreno 619

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 Watt

Fiyat: 9.499 TL