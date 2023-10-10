Honor, yeni giriş seviyesi 5G akıllı telefonu olan Honor Play 50 Plus’ı Çin’de tanıttı. Bu cihazın başlıca özellikleri arasında 90Hz LCD ekran, çift arka kamera setiyle 50 megapiksel çözünürlük, maksimum 12 GB RAM, 256 GB depolama kapasitesi ve muazzam bir 6.000 mAh pil bulunuyor. Honor Play 50 Plus, geçen yılın Honor Play 40 Plus modelinin yerini almaktadır. Şimdi, Honor Play 50 Plus’ın özelliklerine daha yakından bakalım.

Honor Play 50 Plus (model numarası CLK-AN00), ön yüzünde bir delik tasarımı ile gelen 6,8 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran Full HD+ çözünürlüğü desteklerken, 90 Hz yenileme hızı, 20:09 en-boy oranı ve 850 nit’e kadar parlaklık sunuyor. Cihaz, Magic OS 7.2 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak geliyor.

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Honor Play 50 Plus’ın gücünü Dimensity 6020 yonga seti sağlıyor. Cihaz, 35W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 6.000mAh batarya ile güçlendirilmiştir. Ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Selfie çekimleri için Play 50 Plus’ın ön tarafında 8 megapiksel bir kamera bulunurken, arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaş yer alıyor. Play 50 Plus, Yüksek Çözünürlüklü ses desteği sunan çift hoparlörler, 3.5mm ses girişi, yan tarafta bulunan parmak izi tarayıcı, çift SIM kart desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası gibi çeşitli özelliklerle donatılıyor. Son olarak, cihazın boyutları 166,7 x 76,5 x 8,24 mm’dir ve ağırlığı 199 gramdır.

Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi farklı varyantlarda sunulmaktadır. İkincisinin fiyatı ise 1.399 Yuan (195 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Bu telefon, Magic Night Black, Mo Yuqing (yeşil), Star Purple ve Streaming Silver gibi dört farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Avrupa pazarına da gelmesi beklenen bu canavar bakalım ne kadar satacak?