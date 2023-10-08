Hindistan’da Eylül ayında Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 önizleme programını duyuran Vivo, bugün bu güncellemeyi resmi olarak piyasaya sürdü. Funtouch OS 14, bir dizi yenilik ve iyileştirme sunuyor. Vivo Funtouch OS 14 ile tüm telefonlar kendinden geçecek! İşte bu güncellemenin detayları ve uygun cihazların listesi!

İşte Vivo ve iQOO Akıllı Telefonlar İçin Yeni Funtouch OS 14 İle Gelen Tüm Değişiklikler!

Funtouch OS 14, özellikle beş ana alana odaklanarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Bunlar Kişiselleştirme, Üretkenlik, Çoklu Görev, Akıcılık ve Gizlilik olarak karşımıza çıkıyor.

Kişiselleştirme konusunda, artık kullanıcılar kilit ekranında sekiz farklı yazı tipi stili ve üç saat düzeni seçebilme imkanına sahip. Ayrıca, duvar kağıdınızla uyumlu bir renk paleti oluşturabilirsiniz, bu sayede cihazınızın görünümünü tamamen özelleştirebilirsiniz.

Funtouch OS 14, Üretkenlik alanında da önemli yenilikler sunuyor. Bu güncelleme ile orijinal kalitede, kayıpsız video dışa aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca, videoları 60 FPS’de 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarabilir ve video düzenleme için 25 yeni filtre kullanabilirsiniz. Videoları daha kolay düzenlemek ve paylaşmak için önemli bir adım.

Çoklu Görev özelliği, kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulama kullanmalarına yardımcı oluyor. Artık uygulamaları arka planda aktif tutabilir ve kullanırken ekranda hareket ettirebileceğiniz küçük bir pencereye indirgeyebilirsiniz. Bu özellik, özellikle çoklu görev gerektiren işler için oldukça kullanışlı.

Funtouch OS 14, Akıcılık konusunda da önemli geliştirmeler sunuyor. RAM Saver, birden fazla uygulamanın hızlı başlatılması için 600MB’a kadar alan açarken, Extended RAM 3.0, daha fazla uygulamanın arka planda etkin olmasını sağlıyor. App Retainer ise kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor ve kaldıkları yerden devam etmelerini sağlıyor.

Son olarak, Gizlilik alanında Funtouch OS 14, gizli fotoğraflar için parola koruması ve ekran yansıtma ile bilgilerinizin güvende olmasını sağlıyor.

Uyumlu Cihazlar ve Yükseltme Zaman Çizelgesi

Funtouch OS 14, birçok Vivo ve iQOO akıllı telefon modeline gelecek. İşte uyumlu bazı cihazların listesi ve güncellemenin ne zaman alınabileceği:

– Vivo X90 ve X90 Pro – Ekim ayı ortasında

– X80 Pro – Kasım ortasında

– X80, V29 Pro, V29, V27 Pro ve V27 – Aralık ayında

iQOO da Funtouch OS 14 beta programını Hindistan’da başlattı ve bu güncellemeyi alacak cihazların listesi de oldukça geniş. İlk olarak iQOO 11 kullanıcıları bu güncellemeyi alacak ve beta programı bugün başladı.

Funtouch OS 14 ile Vivo ve iQOO kullanıcılarına sunulan bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha özelleştirilebilir ve verimli hale getirerek mobil teknolojide önemli bir adımı temsil ediyor. Güncellemenin Hindistan’da hemen kullanıma sunulması, kullanıcıların bu yeni özelliklerden hızla faydalanabileceği anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: ÖSYM yapay zeka desteğiyle sınav hazırlayacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Funtouch OS 14 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!