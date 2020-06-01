Honor Play 4 Pro, ateş ölçer özelliği ile geliyor!

Honor firmasının yeni cihazı olarak karşımıza çıkması beklenen Play 4 Pro, ilginç bir özellikle bizleri karşılıyor. Edinilen bilgilere göre cihazda ateş ölçer olacak.

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Play 4 Pro, ateşinizi ölçebilecek!

Honor, Huawei‘nin alt firması olarak piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleri ile biliniyor. Play 4 Pro cihazını yakında tanıtacak olan firma, görünüşe göre telefona ilginç bir özellik yerleştirmiş. SparrowNews isimli internet sitesinde yer alan habere göre, cihaz ateş ölçer özellikli olacak. Evet yanlış duymadınız. Firma telefonun gövdesine vücut sıcaklığını ölçebilen bir sensör yerleştirmiş. Dünya genelinde gündemden düşmeyen salgın için kullanışlı olacağı düşünülen bu özelliğin ilgili sitede paylaşılan videoda da nasıl kullanıldığı gösterilmekte. Ayrıca firma bu konu hakkında da bir afiş hazırlayarak bu özelliğini Weibo üzerinden tüm takipçilerine paylaştı.

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Orta seviye telefonlar arasında konumlandırılabilecek Play 4 Pro cihazı gücünü, Kirin 820 5G işlemcisinden almakta. 6.57 inç IPS ekran ile bizleri karşılayacak cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön tarafta çift kameraya yer verilirken, bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası olarak belirlenmiş. Arka tarafta da yine iki kamera kullanıcıları karşılamakta. Ana kamera 40 MP değerini alırken onu, 8 MP değerinde ultra geniş açı kamerası takip etmekte. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Kızıl ötesi sensör ile sıcaklık ölçebilecek cihaz bakalım akıllı telefon dünyasında yeni bir gelişmenin öncüsü olabilecek mi bekleyip göreceğiz.