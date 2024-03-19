HONOR, akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirmek için Çin’de gerçekleştirilen bir etkinlikte iki yeni ürününü tanıttı: HONOR Magic6 RSR Porsche Design ve Honor Magic6 Ultimate. Her iki telefon da önemli özellikleri ve benzersiz tasarımlarıyla dikkat çekiyor, ancak HONOR Magic6 Pro ile paylaştığı bazı özelliklere de sahip.

Magic6 RSR Porsche Design, altıgen bir kamera kurulumuna sahip arka tarafıyla tasarım anlamında büyük bir etki yaratıyor. Öte yandan, Honor Magic6 Ultimate kareye benzer bir kamera adasına sahip ve tasarımında benzersiz bir dikey çizgiye sahip vegan deri bir arka plakaya sahiptir. Her iki model de boyutları 162,5 x 75,8 x 8,9 mm olup, Porsche Design 237 gram, Ultimate ise 227 gram ağırlığında.

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Ekranlar, 2800 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip, hap şeklindeki kamera kesimine sahip 6,8 inç Çift Katmanlı OLED Tandem Ekranlarla donatılmıştır. Bu ekranlar aynı zamanda Dolby Vision sertifikalıdır ve HONOR Diamond Giant Rhino Glass tarafından korunuyor.

Her iki cihaz da güçlü performans için Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile donatılmıştır. Ayrıca, Magic6 Ultimate Edition için Porsche Design modeli 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama alanına sahip.

HONOR Magic6 RSR Porsche Design ve Honor Magic6 Ultimate, suya ve toza dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahiptir ve çizilmeye karşı NanoCrystal Shield korumasına sahiptir. Ayrıca, her iki cihaz da 5.600mAh silikon-karbon pil ile donatılmış olup, 80W kablolu Type-C şarjı ve 66W kablosuz şarjı destekleyen HONOR SuperCharge teknolojisiyle güçlendirilmiş.

Kamera özellikleri de göz kamaştırıcıdır. Her iki cihazda, 50 MP Süper Dinamik Falcon Kamera, 180 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş ünite bulunmaktadır. Ayrıca, birincil kamera LOFIC teknolojisini ve büyük bir 1/1,3 inç sensörü entegre ederken, ön tarafta 50MP ultra geniş kamera ve 3D ToF sensörü bulunuyor.

Bağlantı özellikleri açısından her iki cihaz da çift yönlü uydu iletişimini desteklerken, Magic6 Ultimate Edition’a özel olarak DTS:X Ultra Ses Efektleri, stereo hoparlörler, Bluetooth 5.3, NFC ve 5G desteği gibi özellikler sunuyorlar. Yazılım tarafında ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. HONOR, bu yeni akıllı telefonlarla kullanıcılarına ileri teknoloji ve şık tasarımı bir araya getiren bir deneyim sunmayı hedefliyor.