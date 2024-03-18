Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HONOR Magic6 Pro ile devam ediyor. Özellikle Magic6 Pro’ın kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en iyi skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

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50 MP ana kamerası ve 180 MP telefoto lensi ve 50 MP geniş açı lensi ile gelen HONOR Magic6 Pro, aldığı 158 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 160 fotoğraf ve 150 video puanı alan cihaz, başta HUAWEI Mate 60 Pro+ ve OPPO Find X7 Ultra olmak üzere listede test edilen tüm telefonları hem kamera, hem ön kamera, hem batarya, hem ses hem de ekran noktasında geçmeyi başardı.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/honor-magic6-pro-camera-test/

İyi seyirler…

HONOR Magic6 Pro kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP, 24 mm, f/1.4-f/2.0, AF, OIS (Ana)

50 MP, 13 mm, f/2.0, AF (Telefoto)

180 MP, 68 mm, f/2.6, AF, OIS (Geniş Açı)

4K (60 fps)

Full HD (240 fps)

HDR 10-bit