Honor, geçen hafta Çin’de yeni Magic V Flip serisini tanıttı. Bu seri, uluslararası moda ikonu Jimmy Choo tarafından tasarlanan ve 16 GB RAM ile 1 TB depolama alanına sahip sınırlı sayıdaki üst düzey bir modeli içeriyor. Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition modeli, 6.999 Yuan (964 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

Honor Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition neler sunuyor?

Honor Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition, kapaklı telefonlar arasında en büyük kapak ekranına sahip. 4 inç 120Hz LTPO ekranı 2.500 nit en yüksek parlaklığa ulaşıyor. Dahili ekran ise HDR 10+, DCI-P3, BT.2020, Dolby Vision ve 3000 nit en yüksek parlaklık destekleyen 6,8 inç OLED LTPO ekranı içeriyor. Çift ekran deneyimi, bildirimleri ve zamanı görüntülerken aynı zamanda uygulamaları çalıştırma ve video oynatma gibi görevleri de yerine getiriyor.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve Adreno 730 GPU ile destekleniyor. MagicOS 8.0 yüklü Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor. 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor.

Telefon, OIS destekli 50 MP Sony IMX906 ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP Sony IMX816 ön kameradan oluşan çok yönlü bir kamera sistemine sahip. Tüm kameralar 4K video kaydını destekliyor.

Honor Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition, 4800mAh bataryaya sahip ve 66W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yalnızca 15 dakikada %45, 42 dakikada ise tam şarj sağlanabiliyor.

Dayanıklı Luban Menteşesi ile beş yıldızlı SGS sertifikasına sahip olan telefon, açıkken 7,15 mm, kapandığında ise 14,89 mm kalınlığında. Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile kullanıcılarına güvenli bir kullanım sunuyor.

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Honor Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition modeli, üstün tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor.