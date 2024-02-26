Honor, son dönemde piyasaya sürdüğü Honor Magic 6 Pro akıllı telefonunu dünya çapında tanıttı ve bu yeni cihazın DxOMark tarafından yapılan analizi de sonuçlandı. Yayınlanan erken sonuçlar, cihazın oldukça etkileyici özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

DxOMark’ın değerlendirmesine göre, Honor Magic 6 Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, etkileyici 6,8 inçlik AMOLED ekranı. Bu ekran, önceki lider olan Samsung Galaxy S24 Ultra’yı geride bırakarak DxOMark sıralamasında en üst sıraya yerleşti. Magic 6 Pro, 157 puanla Galaxy S24 Ultra’yı iki puan, Pixel 8 Pro’yu ise üç puan geride bıraktı. Karşılaştırma yapıldığında, Apple iPhone 15 Pro Max ise 149 puanla onuncu sırada yer aldı.

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DxOMark, Honor Magic 6 Pro’nun olağanüstü hareket işleme özelliğini övdü ve kullanıcılara video izleme veya oyun oynama konusunda mükemmel bir deneyim sunduğunu belirtti. Telefonun sorunsuz oynatımı ve minimum hareket bulanıklığı, cihazın en yüksek puanı almasına katkı sağladı. Ancak, testler aşırı görüntüleme açılarında renk kaymaları ve düşük ışık koşullarında bazı sınırlamaların olduğunu ortaya koydu.

Honor, Magic 6 Pro’nun 5000 nitlik en yüksek parlaklığının reklamını yaparken, bu parlaklık seviyesine ulaşmanın belirli HDR senaryolarını gerektirdiğini belirtti. Normal güneş ışığı altında ise rakiplerine göre yetersiz kalabiliyor.

Ancak ekranın ötesinde, Magic 6 Pro başka alanlarda da parlak performans sergiliyor. DxOMark’ın pil testleri, cihazın büyük pil kapasitesi ve verimli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi sayesinde 157 puan alarak en yüksek puanı elde etti. Telefon, aramalar için 35 saat, müzik akışı için 50 saat ve oyun için 15 saat süren etkileyici bir kullanım süresi sunuyor.

Ancak yoğun kamera kullanımı, pil ömrünü yaklaşık 4 saat 39 dakikaya kadar düşürebiliyor. Bununla birlikte, Honor Magic 6 Pro’nun 50MP ultra geniş açılı selfie kamerası, incelemecileri etkileyen bir diğer özellik oldu. Geniş alan derinliğiyle keskin grup selfieleri çekebilmesi ve genel olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunabilmesi, iPhone 15 Pro Max’in önüne geçmesini sağladı.

Selfie kamerası, beyaz dengesi, renk üretimi, gürültü kontrolü ve dinamik aralığıyla övgü aldı, ancak düşük ışıkta bazı ayrıntıları kaybetme eğilimi gösteriyor ve zaman zaman video keskinliğinde tutarsızlıklar ortaya çıkabiliyor.