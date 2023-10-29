Honor, yakında piyasaya sürmeyi planladığı Magic 6 serisinin teknik özelliklerini doğrulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Honor Magic 6 modelinin Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geleceği kesinleşmişti. Şimdi de Honor Magic 6 Lite, Google Play Desteklenen Cihazlar Listesi’nde göründü.

Honor Magic 6 Lite, Honor X9b ile Kardeş Olabilir

Honor’ın bu uygulama ile onaylanmış olan yeni cihazı, daha önce duyurulan Honor X9b ile aynı model numarası ile listeleniyor. Bu durum, her iki telefonun teknik özelliklerinin büyük ölçüde benzer olduğunu, tek farkın isimlendirme olduğunu gösteriyor.

Honor, X-serisi telefonlarını Avrupa’da Magic serisi adıyl satıyor. Örneğin Honor X9a modeli Avrupa’da Magic 5 Lite olarak satıluyor. Bu nedenle, X9b’nin Avrupa’da Magic 6 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu Honor’un isimlendirme politikasıyla da uyumlu olacaktır.

Honor Magic 6 Lite, oldukça hafif ve ince bir profile sahip. 6,78 inç AMOLED ekranı, 1,5K çözünürlüğü ve 19,9:9 en-boy oranıyla dikkat çekiyor. Bu cihaz, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyor ve 8/12 GB olmak üzere iki farklı RAM konfigürasyonu sunuyor

Bu özellikilerin orta seviye için fazlasıyla yeterli olduğunu ve günlük kullanıcıları fazlasıyla mutlu edeceğini söylemek mümkün. Cihaz ayrıca, Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 işletim sistemini çalıştırıyor ve 5,800mAh bataryası, 35W hızlı şarj desteği sunuyor.

Honor Magic 6 Lite’ın kamerası da oldukça etkileyici. Arka tarafta 108MP birincil kamera, 5MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında çift SIM kart desteği, 5G bağlantısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor.

Honor Magic 6 Lite, Google Play Desteği ile kullanıcıların daha fazla uygulama ve oyun keyfi yaşamalarına olanak tanıyacak. Bu cihazın teknik özellikleri ve özellikle kamerası, kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Honor’ın Magic 6 serisi, teknoloji tutkunları için heyecan verici bir seçenek olabilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 10 neden iPhone X olarak isimlendirildi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor Magic 6 Lite nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!