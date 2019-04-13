Honor 8S özellikleri ortaya çıktı!

Huawei‘nin bütçe dostu telefonlar üreten alt markası Honor‘un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Honor 8S teknik özellikleri ve tasarımıyla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 20 serisi EMUI 9.1’in betasını alıyor!

Honor 8S özellikleri

Honor 8S, 5.71 inç boyutunda ve HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlüğünde damla çentikli bir ekranla gelecek. Telefon gücünü Helio A22 işlemcisinden alacak. Telefonlarda pek sık rastlamadığımız bu giriş seviye işlemcide 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeği bulunuyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Telefonun Batı Avrupa ülkelerinde daha yüksek RAM ve hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. 8S‘in arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde.

Üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan telefon Android Pie işletim sistemi ve EMUI 9 arayüzüyle kutusundan çıkacak. 8S‘in bataryasının ise 3,020 mAh büyüklüğünde olması bekleniyor.