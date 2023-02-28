Günümüz dünyasında en çok kullandığımız teknolojik cihazların başında akıllı telefonlarımız geliyor. Bu cihazlar gün boyu elimizden düşmüyor. Bazı insanlara bir telefon da yetmiyor. İki, üç hatta dört telefonla dolaşan insanlar bile var. Radyasyon etkilerini bir kenara bırakıp diğer sorunlara göz atacak olursak bunların başında piller geliyor. Piyasadaki cihazların çoğu, güç kaynağı olarak bir lityum polimer (Li-poli) veya Lityum-iyon (Li-ion) pil kullanıyor.

Her iki teknoloji de bizim dünyamız için gayet yeterli ancak bazı eksiklikleri elbette mevcut. Honor dün, Mobil Dünya Kongresinde daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ilk silikon-karbon pilini tanıttı.

Honor’un CEO’su George Zhao, markanın amiral gemisi akıllı telefonu Magic 5 Pro‘yu duyururken ilk Silikon-karbon pilden bahsetti. İddiaya göre silikon-karbon pil geleneksel pillere göre %12.8 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu da daha fazla pil kapasitesi demek.

Bunu biraz sayısal verilerle anlatalım ki daha iyi anlaşılsın. Honor’ın dün tanıttığı amiral gemisi serisi akıllı telefonu Honor Magic 5 Pro 5100 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip. Eğer bu batarya silikon-karbon bir batarya olmuş olsaydı bataryanın kapasitesi 5.450 mAh seviyelerine kadar çıkabilecekti. Honor’un sunum sırasında paylaştığı çizelgeler, Lityum pillerin şarjını hızla kaybettiğini ve voltajı 3,5 volta düştüğünde işe yaramaz hale geldiğini açıklıyor. Bununla birlikte, bir silikon-karbon pil 3,5 voltta %240 daha fazla kapasiteye sahip.

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Honor şimdilik konuyla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunmadı. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.