Honor, Çin’de düzenlediği etkinlikle markanın en yeni uygun fiyatlı telefon modeli olan Honor X70‘i duyurdu. Bu yeni cihaz, segmentindeki beklentileri yeniden tanımlayarak, inanılmaz bir dayanıklılık sunan IP69K sertifikası ve devasa batarya kapasitesi ile öne çıkıyor. Honor, bu modelle hem zorlu koşullara meydan okuyan hem de uzun pil ömrü arayan kullanıcıları hedefliyor.

Honor X70 Neler Sunuyor?

Honor X70, sunduğu dayanıklılıkla kendi sınıfında fark yaratıyor. Cihaz, toza, suya ve hatta yüksek basınçlı su jetlerine karşı tam koruma sağlayan IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarını bir arada sunuyor. Sadece 7.76 mm inceliğindeki bu zarif gövdenin bu kadar sağlam olması, mühendislik başarısı olarak dikkat çekiyor. Cihazın ön yüzünde ise 6.79 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 6000 nite varan rekor parlaklığıyla her koşulda mükemmel bir görüntü sunuyor.

Performansın kalbinde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleriyle gelen telefon, akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi vaat ediyor. Ancak Honor X70‘in en etkileyici yanı, ince kasasına sığdırılmış olan tam 8.300 mAh kapasiteli devasa bataryası. Bu batarya, 80W kablolu hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolarken, serinin en üst modelinde 80W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP’lik bir ana kamera ve ona eşlik eden 8 MP’lik ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu ikili, net ve canlı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, NFC ve WiFi 6 gibi modern özellikler de unutulmamış. Kısacası Honor X70, fiyatının çok ötesinde özellikler sunan komple bir paket olarak karşımıza çıkıyor.

Honor X70 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.79 inç AMOLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz, 6000 nit parlaklık

6.79 inç AMOLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz, 6000 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69K Sertifikaları

IP66 + IP68 + IP69K Sertifikaları Bellek (RAM): 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP Ana (OIS) + 8 MP Ultra Geniş Açı

50 MP Ana (OIS) + 8 MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.300 mAh, 80W Kablolu Hızlı Şarj

8.300 mAh, 80W Kablolu Hızlı Şarj Kablosuz Şarj: 80W (Sadece 512 GB modelde)

80W (Sadece 512 GB modelde) Diğer Özellikler: Ekran içi parmak izi, NFC, WiFi 6, Stereo Hoparlörler

Honor X70 Ne Kadar?

Gece Siyahı, Bambu Yeşili, Ay Beyazı ve Zincifre Kırmızısı gibi zengin renk seçenekleriyle gelen Honor X70, Çin pazarında oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunuluyor. Cihazın fiyatlandırması şu şekilde:

8GB + 128GB: 1.399 Yuan

8GB + 256GB: 1.599 Yuan

12GB + 256GB: 1.799 Yuan

12GB + 512GB: 1.999 Yuan

Telefonun Çin’deki ilk satışı 18 Temmuz 2025’te başlayacak.

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