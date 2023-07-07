Huawei’den ayrılıp yoluna tek başına devam eden Honor, bir süredir akıllı telefonlar üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor, Honor 90 isimli akıllı telefonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Detaylara bakalım.

İlginizi çekebilir: HONOR X50 Tanıtıldı! Orta Segment Karışacak!

Honor 90 2664×1200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 1600 nite kadar parlaklık sunan ve DCI-P3 renk gamını destekleyen bir ekranı bulunuyor.

Honor 90 kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 66W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında oldukça iddialı olan Honor 90 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği bulunuyor:

Gece Yarısı Siyahı

Zümrüt Yeşili

Elmas Gümüş