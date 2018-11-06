Honor 8X fiyatını nasıl bulduk? (VİDEO)

Honor 8X modeli, bugün itibarıyla ülkemizde resmi olarak tanıtıldı. Yine A101 mağazaları aracılığıyla satılacak telefon bugünden itibaren ilk önce web üzerinden, daha sonra ise mağazalar aracılığı ile 2.399 TL‘ye satılacak. Bu videomuzda, daha önce kutu açılışını yaptığımız cihazın özelliklerini ve fiyatını değerlendirdik.
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Honor 8X teknik özellikleri
Ekran: 6.5 inç 2340 x 1080 piksel %91 ekran kasa oranı ve 19.5:9 ekran oranı
İşlemci: Kirin 710 – 8 çekirdekli yonga seti (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 64/128 GB + microSD bellek kartı yuvası
Batarya: 3750mAh batarya
Kamera: 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası
Ek özellikler ve bağlantı: Parmak izi sensörü, yüz tanıma özelliği, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
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