Honor 8X fiyatını nasıl bulduk? (VİDEO)

Honor 8X modeli, bugün itibarıyla ülkemizde resmi olarak tanıtıldı. Yine A101 mağazaları aracılığıyla satılacak telefon bugünden itibaren ilk önce web üzerinden, daha sonra ise mağazalar aracılığı ile 2.399 TL‘ye satılacak. Bu videomuzda, daha önce kutu açılışını yaptığımız cihazın özelliklerini ve fiyatını değerlendirdik.

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Honor 8X teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç 2340 x 1080 piksel %91 ekran kasa oranı ve 19.5:9 ekran oranı

İşlemci: Kirin 710 – 8 çekirdekli yonga seti (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64/128 GB + microSD bellek kartı yuvası

Batarya: 3750mAh batarya

Kamera: 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası

Ek özellikler ve bağlantı: Parmak izi sensörü, yüz tanıma özelliği, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2