Honor 8X kutusundan çıkıyor! (2299 TL)

Honor 8X kutusundan çıkıyor! (2299 TL)

6 Kasım, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Honor 8X kutu açılış videomuzda, bugün resmi lansmanı yapılan telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?

İyi seyirler…

Honor 8X kutusundan çıkıyor! (2299 TL)

Honor 8’in X teknik özellikleri

  • 6.5 inç 2340 x 1080 piksel
  • % 91 ekran / kasa oranı
  • 19.5:9 ekran oranı
  • Kirin 710 – 8 çekirdekli yonga seti (4*Cortex A73+4*Cortex-A53 / 4*2.2GHz+4*1.7GHz)
  • 4 GB RAM
  • 64/128 GB Depolama
  • microSD bellek kartı yuvası
  • 3750 mAh batarya
  • 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
  • 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası
  • Parmak izi sensörü
  • Yüz tanıma özelliği
  • 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 4.2
  • Android 8 Oreo + EMUI 8.2

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