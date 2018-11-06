Honor 8X kutu açılış videomuzda, bugün resmi lansmanı yapılan telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
İyi seyirler…
Honor 8X kutusundan çıkıyor! (2299 TL)
Honor 8’in X teknik özellikleri
- 6.5 inç 2340 x 1080 piksel
- % 91 ekran / kasa oranı
- 19.5:9 ekran oranı
- Kirin 710 – 8 çekirdekli yonga seti (4*Cortex A73+4*Cortex-A53 / 4*2.2GHz+4*1.7GHz)
- 4 GB RAM
- 64/128 GB Depolama
- microSD bellek kartı yuvası
- 3750 mAh batarya
- 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
- 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası
- Parmak izi sensörü
- Yüz tanıma özelliği
- 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2
- Android 8 Oreo + EMUI 8.2
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