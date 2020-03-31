Akıllı Telefonlar
Honor 8A Prime modeli tanıtıldı!
Honor, giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime modelini tanıttı.
Şirket, Honor Play 9A ve Honor 30S’in ardından bu kez de uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan Honor 8A Prime’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni model, 8A Pro’nun yenilenmiş hali olduğunu söylesek yanlış olmaz.
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Honor 8A Prime, işlemci noktasında MediaTek üretimi Helio P35 işlemcisini kullanıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun hafızası yetersiz kaldığında microSD kart ile artırılabiliyor.
Telefonun arka yüzünde 13MP’lik tek kamera, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alıyor.
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Honor 8A Prime farklı renk seçenekleriyle geliyor
150 gram ağırlığında olan 8A Prime, Android 9 Pie ve EMUI 9.0 ile kutudan çıkıyor. MicroUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 3020 mAh’lık bir batarya ile destekleniyor. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri bulunan cihazın 126 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.
Uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan giriş seviyesi Honor 8A Prime’ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan’da tanıtılacak
Honor 30 ve 30 Pro cihazlarının tanıtım tarihi belirlendi. Honor 30 serisi 15 Nisan tarihinde yeni telefonları ile kullanıcılarını karşılayacak.
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Serinin amiral gemileri tanıtılacak.
Honor firmasının amiral gemisi telefonları Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan‘da bizleri karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla iki cihazın tanıtım tarihi ile alakalı bir poster yayınladı. Posterde marka elçisi Çinli aktör Li Xian‘ın telefonu ilginç bir şekilde tuttuğu görülüyor. Sanırsak firma tanıtım öncesi telefonun tasarımına ait çok detay paylaşmak istemiyor. 5G’li Kirin 990 ile çıkacağı bilinen cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinde daha uygun fiyatlı telefonlarla kullanıcılarını karşılıyor. Daha önce ki sızıntılara göre kamera kurulumunun Huawei P40‘a benzediği cihaz, farklı renk seçenekleriyle gelecek gibi duruyor. Zira Honor da paylaştığı posterde mor renkli cihazı ön plana koymayı tercih etmiş.
15 Nisan tarihinde tanıtılacak cihazların tanıtım tarihi ilginç bir zamana denk geliyor. Şöyle ki Honor cihazları için tanıtım gününü OnePlus 8 serisinin tanıtımından tam bir gün sonraya ayarlamış. Honor cephesi bunu kasıtlı mı yaptı bilinmez ama firma OnePlus‘ın şovundan ilgi çekmek istenmiş olabilir.Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde serinin bir diğer üyesi Honor 30S tanıtıldı. Honor 30S serinin diğer üyelerine nazaran daha orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5G’li Kirin 820 ile karşımıza çıkan cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinden uzak bir konumda duruyor. Yakın bir zamanda ülkemizde de yer alacak bu cihazların fiyatları henüz netlik kazanmadı
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, 128 puan ile DxOMark’ın zirvesine yerleşti!
Huawei P40 Pro, geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulmuştu. Bugün ise cihazın DxOMark tarafından yapılan kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark tarafından fotoğraf ve video testlerinden geçirildi. Aldığı puanlar ile de DxOMark sıralamasıda zirveye yerleşti.
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Huawei P40 Pro, kamera tarafında neler vadediyor?
P40 Pro, 50 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığına sahip 1/1.28 inçlik ve OIS destekli oldukça büyük bir ana kameraya sahip. Cihazın ikinci kamerası ise 12 MP değerinde f/3.4 diyafram açıklığına sahip ve 5x optik zoom yapabilen, yine OIS destekli olan periskop kamerası. Telefonun üçüncü kamerası, geniş açılı çekimlere olanak sağlayan 40 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığına sahip olan ultra geniş açılı kamera. Son olarak P40 Pro‘da bir de ToF sensörü bulunmakta.
Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?
Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından fotoğraf tarafında 140 puan, video tarafında ise 105 puan aldı. Cihazın genel DxOMark skoru ise 128 olarak belirlendi. P40 Pro‘yu 124 puanla Oppo Find X2 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro, 123 puanla ise yine bir Huawei telefonu olan Mate 30 Pro 5G takip ediyor. Cihaz selfie testinde de 103 puan alarak yine zirveye oturdu. Huawei Nova 6 5G‘nin 100 puan, Galaxy Note 10+‘ın ise 99 puan alarak P40 Pro‘yu takip ettiğini söyleyebiliriz.
Huawei P40 Pro’nun fotoğraf ve video tarafındaki artı ve eksileri neler?
Fotoğraf tarafındaki artıları:
- Çok geniş bir dinamik aralığa sahip olması
- Orta ve uzun menzildeki zoom çekimlerinde ayrıtıların kaybolmaması
- Her koşulda doğru ve hızlı netleme yapabilmesi
- Gece çekimlerinde doğru pozlama yapması
- Bokeh çekimlerinde detayları iyi vermesi
- Çok iyi piksel yoğunluğuna sahip olması
Fotoğraf tarafındaki eksileri:
- Bazen hatalı renkler oluşturması ve beyaz dengesinde sıkıntı yaşaması
- Çok parlak ışıkta nadiren hatalı pozlama
- Gece modunda bazı yüz ayrıntılarını kaybetmesi ve çok fazla renk vurgusu yapması
Video tarafındaki artıları:
- Çok etkili bir OIS görüntü sabitlemeye sahip olması
- Her koşulda canlı renkler barındırması
- Hızlı ve doğru odaklama yapabilmesi
- Geniş dinamik aralığı bulunması
- Dış ve iç mekan çekimlerinde iyi bir piksel yoğunluğuna sahip olması
Video tarafındaki eksileri:
- Tungsten ışık altında beyaz dengesinde sıkıntı yaşaması
- Bazı kareler arasında netlik farkının farkedilmesi
- Özellikle düşük ışıkta bazı yerlerde piksellenmeler farkedilmesi
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ, henüz tanıtılmadan isim değiştiriyor!
Bir dönemin başarılı modellerine sahip olan LG G serisi, markanın yeni stratejisi nedeniyle oldukça geri planda kaldı. Serinin yeni modeli olması planlanan LG G9 ThinQ, iddialara göre daha tanıtılmadan isim değiştiriyor!
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LG G9 ThinQ iptal ediliyor, yerine efsane model geri dönüyor!
2013 yılında satışa sunulan LG G2, dönemine göre başarılı fiyat/performans dengesiyle iddialı satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Özellikle LG G4 modelinden sonra başlayan üretim sorunları ise serinin popülaritesinin büyük ölçüde erimesine sebep oldu. Birkaç hafta önce yayınlanan raporlar serinin artık orta-üst seviyeye yönelik olacağını belirtirken, son bilgiler yeni modelde LG G9 isminin kullanılmayacağını ortaya koyuyor.
Güney Kore kaynaklı bilgilere göre, LG yönetimi önümüzdeki dönemde yeni bir G serisi telefon duyurmayı düşünmüyor. Böylece markayı amiral gemisi seviyesinde bu yıl yalnızca V60 ThinQ modeli temsil edecek. Serinin son dönemde sahip olduğu kötü şöhret ve LG’nin daha çok giriş-orta seviye cihazlara yönelmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.
Şimdiye kadar geliştirme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen LG G9 ThinQ ise tamamen çöpe atılmayacak. Markanın 2009 yılında kullandığı Chocolate adını bu amaçla raftan indireceği söyleniyor. Son olarak henüz tanıtılmadan isim değiştirdiği ifade edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 4.000 mAh batarya ve dahili 5G desteği gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.