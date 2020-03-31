Honor 8A Prime modeli tanıtıldı!

Honor, giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime modelini tanıttı.

Şirket, Honor Play 9A ve Honor 30S’in ardından bu kez de uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan Honor 8A Prime’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni model, 8A Pro’nun yenilenmiş hali olduğunu söylesek yanlış olmaz.

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Honor 8A Prime, işlemci noktasında MediaTek üretimi Helio P35 işlemcisini kullanıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun hafızası yetersiz kaldığında microSD kart ile artırılabiliyor.

Telefonun arka yüzünde 13MP’lik tek kamera, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alıyor.

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Honor 8A Prime farklı renk seçenekleriyle geliyor

150 gram ağırlığında olan 8A Prime, Android 9 Pie ve EMUI 9.0 ile kutudan çıkıyor. MicroUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 3020 mAh’lık bir batarya ile destekleniyor. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri bulunan cihazın 126 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.

Uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan giriş seviyesi Honor 8A Prime’ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.