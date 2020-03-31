Ghost Recon Breakpoint için ücretsiz deneme ve “Friend-Pass” duyuruldu!

Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint geçtiğimiz yıl 5 Ekim’de yayınlandı. Oyuncular tarafından fazla ilgi görmeyen oyun, ücretsiz deneme sürümü ve Friend-Pass sistemi ile daha fazla oyuncunun dikkatini çekebilir.

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Ghost Recon Breakpoint “Friend-Pass” ile arkadaşlarınız ücretsiz olarak size katılabilir!

Ghost Recon Breakpoint Ubisoft tarafından geliştirilmiş, tek başınıza ya da işbirliği modunda dört kişi olarak keşfedebileceğiniz tehlikeli bir açık dünyada geçen askeri savaş oyunudur. Gizemli Auroa adasında kaybolduktan sonra hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz oyun, tanıtıldığından bu yana oyuncular tarafından olumsuz yorumlar alıyor. Ubisoft tarafından yapılan hamlelere bakacak olursak oyunu daha iyi hale getirmekte kararlı olduklarını söyleyebiliriz.

Ubisoft oyuna herkese açık 6 saatlik ücretsiz deneme ve “Friend Pass” sistemi getirdiklerini duyurdu. Eğer oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirir ve Ghost Recon Breakpoint’e sahip olan bir arkadaşınızın oyununa katılırsanız, tüm oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ubisoft açıklamasında şunları söyledi: “Friend Pass’in hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunun herhangi bir sürümünü satın aldıysanız Friend Pass sistemi ile üç arkadaşınızı oyunu sizinle birlikte ücretsiz olarak oynamaya davet edebilirsiniz. İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz ancak aynı anda en fazla üç arkadaşınız size katılabilir. Friend Pass 16 Haziran’a kadar Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de kullanılabilir. Arkadaşlarınızın size katılabilmesi için aynı platform üzerinden bağlanıyor olmalısınız.

Ghost Recon Breakpoint’in deneme sürümü ile 6 saat için oyunun tam sürümüne erişebilirsiniz. Deneme sürümü zamanlayıcısı Friend Pass kullanıldığında duraklar ve zaman sınırına ulaştığınızda oyundaki ilerlemeniz kaydedilir. Friend Pass üzerinden veya oyunu satın alarak kaydettiğiniz ilerlemeler kaybolmadan oynamaya devam edebilirsiniz. Oyunun deneme sürümünü edinmek için kullandığınız platformun mağazası üzerinden oyunu indirebilirsiniz.