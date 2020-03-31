Oyun
Ghost Recon Breakpoint için ücretsiz deneme ve “Friend-Pass” duyuruldu!
Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint geçtiğimiz yıl 5 Ekim’de yayınlandı. Oyuncular tarafından fazla ilgi görmeyen oyun, ücretsiz deneme sürümü ve Friend-Pass sistemi ile daha fazla oyuncunun dikkatini çekebilir.
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Ghost Recon Breakpoint “Friend-Pass” ile arkadaşlarınız ücretsiz olarak size katılabilir!
Ghost Recon Breakpoint Ubisoft tarafından geliştirilmiş, tek başınıza ya da işbirliği modunda dört kişi olarak keşfedebileceğiniz tehlikeli bir açık dünyada geçen askeri savaş oyunudur. Gizemli Auroa adasında kaybolduktan sonra hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz oyun, tanıtıldığından bu yana oyuncular tarafından olumsuz yorumlar alıyor. Ubisoft tarafından yapılan hamlelere bakacak olursak oyunu daha iyi hale getirmekte kararlı olduklarını söyleyebiliriz.
Ubisoft oyuna herkese açık 6 saatlik ücretsiz deneme ve “Friend Pass” sistemi getirdiklerini duyurdu. Eğer oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirir ve Ghost Recon Breakpoint’e sahip olan bir arkadaşınızın oyununa katılırsanız, tüm oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ubisoft açıklamasında şunları söyledi: “Friend Pass’in hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunun herhangi bir sürümünü satın aldıysanız Friend Pass sistemi ile üç arkadaşınızı oyunu sizinle birlikte ücretsiz olarak oynamaya davet edebilirsiniz. İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz ancak aynı anda en fazla üç arkadaşınız size katılabilir. Friend Pass 16 Haziran’a kadar Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de kullanılabilir. Arkadaşlarınızın size katılabilmesi için aynı platform üzerinden bağlanıyor olmalısınız.
Ghost Recon Breakpoint’in deneme sürümü ile 6 saat için oyunun tam sürümüne erişebilirsiniz. Deneme sürümü zamanlayıcısı Friend Pass kullanıldığında duraklar ve zaman sınırına ulaştığınızda oyundaki ilerlemeniz kaydedilir. Friend Pass üzerinden veya oyunu satın alarak kaydettiğiniz ilerlemeler kaybolmadan oynamaya devam edebilirsiniz. Oyunun deneme sürümünü edinmek için kullandığınız platformun mağazası üzerinden oyunu indirebilirsiniz.
Konu dışı
Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısıtladı
Covid-19 salgını sırasında insanların eve kapanmasıyla beraber artan ağ trafiğinin yüküne karşı önlem almaya çalışan şirketlere, bir yenisi daha eklendi. Daha önce Netflix, ve Youtube’un birtakım önlemler aldığını duyurmuştuk. Şimdi ise bu kervana Steam de katıldı. Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısmi olarak askıya aldı.
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Steam üzerinden güncelleme yapmak istediğinizde, bu işlemi manuel olarak gerçekleştirebileceksiniz
Muhtemelen Valve, Covid-19 salgını sırasında insanların evde vakit geçirmeye başlamasıyla artan ağ trafiğindeki yük ile baş edebilmek ve sunucularının artan yük altında sağlıklı hizmet vermeye devam edebilmesi için; otomatik güncelleme hizmetlerini kısmen devre dışı bıraktı. Fakat bu tabiki de güncelleme yapamayacaksınız anlamına gelmiyor. Hala manuel olarak kendinize bir güncelleme takvimi belirleyebilir veya güncellemeleri yüklemek istediğiniz zaman bu işlemi yine manuel olarak çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama ile Steam, kullanımın pik yaptığı dönemlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebileceğini düşünüyor. Yalnızca, Steam eskisi gibi otomatik olarak bütün güncellemeleri anında işleme koymak yerine bant trafiğinin yoğun olmadığı zaman dilimlerini tercih edecek. O yüzden oyunseverler için korkulacak bir durum yok; fakat güncellemelerinizi gözden kaçırmamanız için bu durumu sizlere aktaralım istedik.
Kaynak: Steam Duyuru Panosu
Siz bu durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Oyun
Nintendo, Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayacak!
Nintendo video oyunu endüstrisinde uzun süredir yerini alan birkaç oyun serisinin haklarına sahip. Şirket bu yıl Mario serisinin 35. yıl dönümünü birçok Mario oyununu Switch için yeniden yayınlayarak kutlayacak.
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Nintendo Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayabilir!
Firmanın bu serilerin yıl dönümlerini kutladığını daha önce de görmüştük. Mario bu tür birkaç kutlamayı daha önce de gören bir oyun serisi. 2010 yılında şirket tesisatçı karakterimizin 25. yıl dönümünü Super Mario All-Star ile kutlamıştı. 2015 yılında ise 30. yıl dönümü kutlaması olarak 8-bit Mario yayınlanmıştı. Nintendo bu yıl Mario’nun 35. Yıldönümü için son 35 yıldaki oyunların çoğunu elden geçirerek yeniden yayınlamayı planladığını bildirdi. Şirket raporunda dahil edilecek oyunların tamamı belirtilmiyor ancak 2007 Wii oyunu olan Super Mario Galaxy, Süper Mario 64 ve Süper Mario Sunshine gibi birçok 3D Mario oyunu bu listede yer alacak.
Mario serisinde çok fazla 3D oyun yok. Bu yüzden diğer olasılıklara bakacak olursak Süper Mario Galaxy 2, Süper Mario 3D Land ve Süper Mario 3D World bu yıl elden geçirilerek Switch için piyasaya sunulabilir. Süper Mario Odyssey Switch platformuna daha önce çıkarılmıştı. Bu nedenle şirketin tekrardan oyun üzerinde çalışması pek mantıklı gözükmüyor.
Nintendo’nun 2012 yılında çıkardığı Wii U konsolunun satışlarında istediği performansı alamadığını biliyoruz. İstenilen satış rakamlarının elde edilememesi sonucu birçok Wii U oyunu da kalitelerine rağmen büyük bir oyuncu kitlesine ulaşamadı. Bu nedenle daha önce bazı oyunların Switch için yeniden yayınlandığını görmüştük. Mario serisinin de Switch için yeniden yayınlaması mantıklı görünüyor.
Şirket bu yıl için Paper Mario RPG de dahil olmak üzere daha fazla Mario oyunu planladığını bildiriyor. 2D Mario oyunlarının yeniden piyasaya sürülebileceğine dair hiçbir belirti yok ancak 2D oyunların birçoğuna Nintendo Switch Online aboneliği aracılığıyla Switch’ten ulaşabilmek mümkün. Bu durumun şirketin 2D oyunları da elden geçirerek yeniden yayınlamasına bir engel olup olmadığını birlikte göreceğiz.
Haber
Toplam 61 TL değerindeki iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz!
Ödüle layık görülmüş ve toplam 61 TL değerindeki iki oyun Google Play Store üzerinde 1 hafta süreyle tamamen ücretsiz olarak satın alınabiliyor.
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Monument Valley 2 ve Lara Croft GO haberimizin konusu olan oyunlar. Google Play Store’daki satış fiyatları sırasıyla 17,99 TL ve 42,99 TL olan bu oyunlar, The Game Awards‘da “En İyi Mobil Oyun” dalında ödül (MV2 2017’de, Lara Croft ise 2015’te olmak üzere) kazandı.
Hem medyadan hem de oyunculardan yüksek oranda pozitif geri bildirime sahip bu oyunlar, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz olarak satın alınabilecek. Özellikle evlerimizde kalmamız gereken bu salgın döneminde, bu oyunlarla can sıkıntınızı bir nebze dindirebilirsiniz.
Oyunlara ait Google Play Store linkleri: