Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Honor’un yakında Çin pazarında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Honor 80 GT isimli yeni canavar tanıtım lansmanından önce şirketin sosyal medya paylaşımlarında kendisine yer buldu. Bu ay içinde raflarda yerini bulacak cihaz, son teknolojili bir soğutma sistemine sahip olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Honor 80 GT, Soğutma Sistemi İle Yüksek Sıcaklıklarda Dahi Performansından Ödün Vermeyecek

Çinli teknoloji devi Honor, yaklaşan yeni amiral gemisi ile alakalı paylaşımlarına devam ediyor. 26 Aralık günü kullanıcılarla buluşacak olan Honor 80 GT daha önce gündeme düşmeyen bir özellikle karşımızda. Yeni canavar, yüksek sıcaklıklarda performansından ödün vermemek adına, kasasının altında bir soğutma sistemi taşıyacak. Dev firmanın yayınladığı posterlerde, soğutma sisteminin termal sıcaklıklara karşı odlukça etkili olduğu ve tıpkı bir buhar odası gibi çalıştığı iddia ediliyor. Dahası cihaz ayrıca sıcaklıkları kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için 74 mm’lik büyük bir termal malzeme de barındıracak. Şirket ayrıca telefonun soğutma performansına ilişkin bazı ilginç ayrıntılar da paylaştı. MOBA oyunlarını oynarken, cihaz 37,3 santigrat derecede serin bir şekilde çalışabiliyor.

Honor 80 GT Cihazının Temel Özellikleri

Bilmeyenler için Honor 80 GT 26 Aralık 2022 tarihinde Çin’de tanıtılacak. Yeni cihaz şirketin üst düzey modellerde kullandığı Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile donatılacak. Telefon, arka tarafta 54 megapiksel ana kameralı üçlü kamera kurulumuna sahip olacak ve 66W hızlı şarjı da destekleyecek. Ekran tarafında ise önceki sızıntılar 80 GT’nin Full HD + çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızlı bir OLED ekran ile geleceğine işaret etti.

Bunun dışında cihazın Android 13 OS tabanlı MagicOS 7 yazılımı üzerinde çalışmasını bekleyebiliriz. 80 GT şirketin en yeni amiral gemisi modeli olsa da şirket maliyetlerden kaçmamak adına cihazlarında sıkça kullandığı plastik kasayı koruyabilir. Ancak kaputun altında, marka termalleri kontrol altında tutmaya önem vermiş gibi görünüyor. Yeni teaser’da Çinli akıllı telefon üreticisi, cihazın bir VC (buhar odası) sıvı soğutma mekanizması ile geleceğini açıkladı. 80 GT hakkında daha fazla bilgi edinmek için 26 Aralık tarihini beklememiz gerekecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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