Dünyaca ünlü teknoloji dvi Honor, 26 Aralık’ta Çin’de bir lansman etkinliği planlıyor. Marka bu konferansta Honor 80 GT ve Honor Pad V8 Pro olmak üzere iki yeni ürünü tanıtacağını doğruladı. Şirketin ayrıca Honor 80’in The Three-Body Problem (anime) temalı özel bir sürümünü de piyasaya süreceği söyleniyor. Bugün şirket yeni tableti Pad V8 Pro hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Erken saatlerde marka, yeni tabletinin altında bulunan yonga setini ortaya çıkardı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Honor Pad V8 Pro, Dimensity 8100 İle Beraber Gelecek

Yakında çıkacak olan Honor Pad V8 Pro isimli tabletin MediaTek Dimensity 8100 yonga seti ile güçlendirileceği Honor tarafından doğrulandı. Üst segment bir cihaz olacağı iddia edilen tablet, 8100 çipi ile piyasaya sürülecek ilk tablet olacak. Ayrıca, tabletin MagicOS 7.0’ı çalıştıracağını da belirtmekte fayda var. Android 13 tabanlı yazılım tablet için özelleştirilecek. Tasarım tarafında, resmi tanıtım posterlerine göre Pad V8 Pro düz kenarlara sahip olacak. Cihazda klavye aksesuarı için arka tarafında manyetik bir konektör bulunacak. Ekranı ayrıca stylus girişini de destekleyecek. Ürün mavi ve turuncu olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacak.

Cihaz şu anda JD.com’da rezervasyon için listelenmiş durumda. Listeye göre, 12,6 inç boyutunda ekran Honor’un yeni tabletine eşlik edecek. Öte yandan tabletin 3C sertifikalarına göre 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini biliyoruz. Ne yazık ki Pad V8 Pro hakkında elimizdeki tüm bilgiler bu kadar. Önümüzdeki günlerde resmi tanıtımlar ve sızıntılar yoluyla daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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