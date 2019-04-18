Honor 7S modeli A101 mağazalarında satışa çıktı

Honor 7S modeli, 799 TL fiyat etiketi ile A101 mağazalarında satışa çıktı. Ürün hem online kanalda hem de fiziksel mağazalar aracılığı ile satın alınabiliyor.

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Honor 7S özellikleri nasıl?

Ülkemizde sadece mavi renk seçeneğiyle satışta olan cihaz, 5.45 inç boyutlu LCD ekranda 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek MT6739 işlemcisinden alan cihazda, 16 GB‘lık dahili depolama alanı ve 2 GB‘lık bir RAM kapasitesi bulunuyor. Depolama alanını 256 GB‘a kadar microSD kart desteği ile arttırabilmek mümkün.

Arka tarafında 13 MP‘lik bir kamera yer alan Honor 7S modelinde, ön tarafta 5 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak 3020 mAh‘lik bir pil kapasitesinin olduğunu belirtelim.

Ahize sesini otomatik yükseltme özelliği

Honor 7S’in ilginç bir özelliği ise konuşma sırasında bulunduğu ortamdaki seslere göre ahizenin de sesini artırabiliyor olması. Bu sayede en gürültülü ortamlarda bile görüşmelerinizi kesintisiz yapma imkanı sunuluyor.