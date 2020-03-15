Honor 30S, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Serinin ilk telefonu olan Honor 30S hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Honor 30 serisi Mart ayının sonunda Çin‘de bir lansman ile tanıtılacak. Şu ana kadar bu telefon ile ilgili bildiğimiz her şeyi bir araya getirdik.

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Honor 30S hangi özelliklerle sunulacak?

Cihaz, en yeni ve Huawei‘nin orta segmentteki ilk 5G yonga seti olan Kirin 820 5G ile gelecek. Orta segmentte görmediğimiz 5G özelliğinin bu yonga setinde olması oldukça önemli. Telefon, 3C tarafından yayınlanan sertifikada görebileceğiniz gibi, 4A ve 10V ile birlikte 40W hızlı şarjı destekleyecek.

Honor 30S ile ilgili daha önce sızandan daha iyi görünen bir render da ortaya çıktı. Honor 30S‘in dörtlü bir kamera düzenine sahip olacağı bu renderda gözüküyor. Tasarım olarak V30 serisi telefonlara benziyor. Ancak flaşın altında ekstra yeni bir modül bulunuyor.

Cihazın, soldaki yana monte edilmiş olan parmak izi okuyucusunun girintisi görselde görülüyor. (Tıpkı Honor 20S‘de bulunduğu gibi.) Görüntünün yakından incelenmesi dördüncü kameranın yanındaki sensörü de ortaya çıkartıyor.

Fiyatlandırma hakkında henüz bir şey yok, ancak Honor 20S geçen yıl eylül ayında piyasaya çıktı. Ve 1900 CNY fiyatı ile (o zaman için 265$ / 240€) satışa başlanmıştı. Kirin 980 amiral gemisi yonga seti kullanan Honor 20‘nin daha uygun fiyatlı versiyonu olarak ortaya çıkmıştı. (20S, Kirin 810 kullanıyordu.) Yakın zamanda Honor tarafından daha fazla bilgi ortaya çıkacağını umuyoruz.