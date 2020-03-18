Honor AQM-AL10 görüntüleri ile birlikte ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta, AQM-AL10 model numarasına sahip bir Huawei cihaza TENAA listesinde rastlamıştık. Cihazın sadece belli özellikleri orada ortaya çıkmıştı fakat şu an güncellenen gerçek görüntülerle birlikte telefonun tüm özellikleri de biliniyor. Güncellenen listede aynı zamanda bu telefonun Huawei‘nin Honor alt markasına ait bir ürün olduğu gözüktü. Orta segment özellikleri olduğu için telefonun Honor 30 Lite olması oldukça muhtemel görünüyor.

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Honor AQM-AL10 hangi özelliklere sahip olacak?

Honor AQM-AL10, FHD+ çözünürlüklü 6.3 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası, su damlası bir çentiğin içinde olacak. Arka tarafta ise, dikey olarak hizalanmış üçlü bir kamera kurulumu ve LED flaş bulunuyor. Bu kamera kurulumu son zamanlarda çokça kullanılan dikdörtgen bir çıkıntıya yerleştirilmiş durumda.

Honor AQM-AL10‘un kameraları hakkında diğer bilinenler ise, 48 MP değerinde bir ana kamera ile birlikte 2 adet 8 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak olması. Bunların haricinde bir adet 2 MP çözünürlüklü makro kamerası da aynı şekilde kamera düzeninde bulunacak.

Honor AQM-AL10, muhtemelen Kirin yonga seti tabanlı bir işlemci kullanacak. İşlemcinin detayına gelecek olursak 2.27 GHz taban frekanslı, sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Depolama alanı olarak ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunacak. Cihazın 6 GB ve 8 GB olarak iki farklı RAM seçeneğinin olacağı da elimizdeki verilerde bulunuyor. Ayrıca telefonda 3.900 mAh kapasiteli bir pil ve 22.5W‘lık hızlı şarj özelliği bulunuyor olacak.