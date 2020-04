Honor 30 serisi 1920 fps yavaş çekim ile geliyor!

Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 ülkemizdede satılan Exynos versiyonu konusunda pek çok kullanıcı şikayeti alıyor.

Cihazda meydana gelen ısınma ve kameranın odaklanamamsı sorunu Samsung kullanıcı forumlarında dile getirildi. Kullanıcılar, Samsung Galaxy S20 modelinin Exynos işlemciye sahip versiyonunun bu sorunları barındırdığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılar kamera uygulamasını kullandıklarında cihazın saniyeler içinde ısındığını, bazıları ise cihazın sunduğu 3.5-4 saat ekran süresinden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyorlar.

Bunlara ek olarak bir Twitter kullanıcısı sahip olduğu Samsung Galaxy S20 Ultra’nın otomatik odaklanma ile ilgili yaşadığı problemi gösteren bir video yayımladı. Pegasaie kullanıcı adlı kullanıcının yayımladığı videoda, cihazın hemen önünde bulunan nesneye odaklanmakta zorluk çektiği görülüyor. Söz konusu kullanıcı video’nun üzerine “Cihazın Exynos versiyonu beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Cihazın pil ömrü zayıf, performansı kötü ve cehennem gibi ısınıyor. Bu gerçekten 1400 $ fiyatlı kötü bir telefon. Bir daha asla Samsung.” mesajını ekledi. Sizde yayımlanan videoyu haberin devamında inceleyebilirsiniz.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg

— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020