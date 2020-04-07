Honor 30 serisi, TENAA’da görüntülendi!

Honor‘un yeni amiral gemisi serisi olan Honor 30 serisi, 15 Nisan‘da tanıtılacak. Honor 30 ve 30 Pro olmak üzere iki telefon görmeyi bekliyoruz. Bu iki telefon TENAA tarafından onaylandı ve herhangi bir görsel olmasa da neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı.

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Honor 30 serisi hangi teknik özellikler ile gelecek?

Pro varyantı, taban modelden farklı olarak 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunduracak. Taban model Honor 30‘da ise 40 MP çözünürlüklü bir kamera bulunacak. Ön kamera tarafında ise her iki modelde de 32 MP değerinde bir selfie kamerası bulunacak. Honor 30 Pro‘nun yonga seti Kirin 990 5G olacak ve bunu geçtiğimiz gün ortaya çıkan Geekbench testi sayesinde öğrenmiştik. Vanilla versiyon Honor 30‘un ise yakın zamanda çıkması planlanan Kirin 985 işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor. Ancak listelenen her iki telefonun da aynı CPU frekansına sahip olduğu görülüyor. Bu iki işlemci arasında nasıl bir fark olacağı ise merak konusu.

Cihazların listelenen özelliklerine göre, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranla gelecekleri biliniyor. Her ikisinin de pil kapasitesi 3900 mAh olacak ve aynı şekilde her ikisinde de 5G desteği bulunacak. Taban modeli 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanı, Pro varyantı ise 8 GB RAM/12 GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanına sahip olacak. Telefonların görüntülerinin ise birkaç gün içinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.