Akıllı Telefonlar
Honor 30 serisi, TENAA’da görüntülendi!
Honor‘un yeni amiral gemisi serisi olan Honor 30 serisi, 15 Nisan‘da tanıtılacak. Honor 30 ve 30 Pro olmak üzere iki telefon görmeyi bekliyoruz. Bu iki telefon TENAA tarafından onaylandı ve herhangi bir görsel olmasa da neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Huawei, yeni EMUI 10.1 özelliklerini detaylandırdı!
Honor 30 serisi hangi teknik özellikler ile gelecek?
Pro varyantı, taban modelden farklı olarak 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunduracak. Taban model Honor 30‘da ise 40 MP çözünürlüklü bir kamera bulunacak. Ön kamera tarafında ise her iki modelde de 32 MP değerinde bir selfie kamerası bulunacak. Honor 30 Pro‘nun yonga seti Kirin 990 5G olacak ve bunu geçtiğimiz gün ortaya çıkan Geekbench testi sayesinde öğrenmiştik. Vanilla versiyon Honor 30‘un ise yakın zamanda çıkması planlanan Kirin 985 işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor. Ancak listelenen her iki telefonun da aynı CPU frekansına sahip olduğu görülüyor. Bu iki işlemci arasında nasıl bir fark olacağı ise merak konusu.
Cihazların listelenen özelliklerine göre, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranla gelecekleri biliniyor. Her ikisinin de pil kapasitesi 3900 mAh olacak ve aynı şekilde her ikisinde de 5G desteği bulunacak. Taban modeli 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanı, Pro varyantı ise 8 GB RAM/12 GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanına sahip olacak. Telefonların görüntülerinin ise birkaç gün içinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, tam kıvrımlı yeni bir ekran patenti aldı!
Edge ekranlarla, kıvrımlı ekrana sahip bir tasarımı ilk kez Samsung Galaxy serileri ile görmüştük. Daha sonra diğer markalar da böyle bir tasarım anlayışına yönelmişti. Şimdi ise Samsung, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
Samsung’un yeni aldığı ekran patenti bizlere neler gösteriyor
Genellikle kıvrımlı ekran denilince aklımıza yanlardan kıvrım geliyor. Samsung, yeni aldığı ekran patenti ile sadece iki taraftan kıvrım oluşturmak yerine; ekranın alt ve üst tarafı da dahil olmak üzere dört tarafına da kıvrımları yerleştirmeyi başarmış ve çok estetik bir görüntü yakalamış.
Güney Kore’li üretici, WIPO (World Intellectual Property Office) üzerinden aldığı bu patenti halka açmış oldu. Patentin 3 boyutlu görüntüleri ise; Hollandalı LetsGoDigital tarafından hazırlandı. Görsellerden de gördüğümüz üzere, yeni kıvrımlı tasarım, cihaza şık bir görüntü ve fütüristik bir imaj katıyor. Ayrıca patentler üzerinde fark ettiğimiz kadarıyla; ön tarafta herhangi bir kamera deliği gözükmüyor. Acaba ekran içine gömülü kamera teknolojisi de bu yeni ekran tasarımı ile beraber hayatımıza girmeye başlayacak mı? Samsung, bu yeni ekran patentini seri üretime geçirip; akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım; bunu zaman gösterecek.
Siz Samsung’un bu yeni tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Önümüzdeki ay, 192 MP kameraya sahip bir akıllı telefon görebiliriz
Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yılda, üreticiler arasındaki megapiksel savaşları yeniden başladı. 48 ve 64 megapiksel ile başlayan furyaya en son 108 megapiksel çözünürlüklü kameralar dahil olmuştu. Şimdi ise Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yayınlanan sızıntılara göre; önümüzdeki ay, 192 megapiksel kameraya sahip olan bir cihaz görmemiz muhtemel.
İlginizi çekebilir: Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
192 MP kamera modülü ile ilgili neler sızdırıldı?
Çoğu sızıntıda olduğu gibi; yine Çin’in sosyal medya servisi Weibo üzerinde bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu seferki sızıntı ise Weibo’da en popüler isimlerden olan Digital Chat Station tarafından yapıldı.
Sızıntıda belirtilen SM7250 ise Qualcomm’un Snapdragon 765 serisine işaret ediyor ve bildiğiniz üzere bu seri bir amiral gemisi serisi değil. Yani bu kamera modülü, megapiksel takıntısı olanlar için daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde satışa sunulabilecek. Yine de Snapdragon 765 işlemci seti ile HDR çekimler yapmak gibi konularda bazı eksiklikler oluşabilir. Tabi bunu cihaz açıklandığında net olarak görebileceğiz.
192 MP kameranın arkasında hangi şirket var?
Bu sorunun cevabı ile ilgili şimdilik kesin bir yargıya varmak zor; fakat tahmin yürütecek olursak önümüzdeki ay LG’nin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisini ve 5G desteğini kullanacak bir model piyasaya süreceğini biliyoruz. Öte yandan 64 megapiksel ve 108 megapiksel furyasına öncülük eden Xiaomi ve Samsung da bu iş için iddialı olabilecek adaylar arasında yer alıyor. Bizim beklentimiz ise bu işin altından Xiaomi’nin çıkacağı yönünde. Önümüzdeki ay ortaya çıkacak olan bu kameranın hangi marka tarafından piyasaya sürüleceği ile ilgili sizin tahmininiz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için yazılım desteği sonlandırıldı!
Samsung, 4 yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için verdiği yazılım desteğini resmi olarak sonlandırdı.
Bugüne kadar 3 aylık periyotlar ile güvenlik güncellemelerini almaya devam eden Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge son olarak Mart Ayı güvenlik güncellemesini aldı. Ne yazık ki gelecekte bu şekilde bir güvenlik güncellemesi olmayacak gibi görünüyor. Zira Samsung’un yazılım güncellemesi veri tabanında cihazlara ait veri bulunmuyor. Söz konusu seriden yalnızca S7 Active modeli bir süreliğine daha güvenlik güncellemelerini alabilecek.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A21s, Geekbench testinde göründü!
Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile piyasa sürülmüştü. O günden 2018 yılına kadar iki büyük Android güncellemesini alan cihazlar son olarak Android 8.0 Oreo sürümü üzerine güvenlik güncellemelerini alıyorlardı. Söz konusu modeller için 4 yıl güncelleme desteği sağlanmasının oldukça iyi bir süre olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy S7 Edge modellinin özelliklerini hatırlayacak olduğumuzda, cihaz ülkemizde 14 nm üretim teknoljisine sahip Samsung Exynos 8890 işlemcisi ile satıştaydı. 4 GB RAM ile birlikte 32, 64 ve 128 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olan modelde UFS 2.0 hızında depolama çözümleri bulunuyor. Cihazın AMOLED teknolojisi kullanan ekranı 5.5 inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 12 MP çözünürlüklü tek arka kamera barındıran cihaz, özçekim kamerası olarak 5 MP çözünürlüklü lense sahip. Bunlara ek olarak cihazda 15 W gücünde hızlı şarj destekli ve 3.600 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
Galaxy S7 modeli işlemci ve RAM bakımından Edge modeli ile aynı özelliklere sahip. Depolama kapasitesi tarafında yalnızca 32 ve 64 GB seçeneklerine sahip olan model UFS 2.0 hızında depolama çipleri kullanıyor. Galaxy S7, 5.1 inç boyutunda 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü AMOLED teknolojili bir ekran paneline sahip. Kameraları Edge modeli ile bire bir aynı olan modelde 15 W gücünde hızlı şarj destekleyen 3.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!