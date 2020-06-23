Honor X10 Max, TENAA’da görüntülendi!

Geçtiğimiz ay duyurulan Honor X10‘un büyük ekranlı modeli olan Honor X10 Max, 2 Temmuz‘da tanıtılacak. Bugün ise cihaz TENAA‘da görüntülendi. Teknik özelliklerinin çoğu sızdırılmışta olsa TENAA‘da görüntülenmesi bu sızıntıları doğrulaması açısından önemli.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!

Honor X10 Max, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

X10 Max, 7.09 inçlik oldukça büyük bir LCD ekran ile gelecek. Cihazın 5.000 mAh değerinde pili bulunacak. Honor ve Huawei telefonlarda pil optimizasyonu oldukça iyi seviyede olduğu için cihaz pil konusunda kullanıcıyı memnun edecektir. Kamera tarafında ise taban modele göre sadeleştirmeye gidilmiş. Arka tarafta iki kamera ön tarafta ise tek bir kamera bulunuyor. Cihazın yonga seti hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da önceki söylentiler taban modeldeki gibi Dimensity 800 bulunacağı yönünde. TENAA, CPU’nun Mediatek çipine uygun ve 5G olduğunu belirttiği için bu ihtimal yüksek görünüyor.

Honor X10 Max, 6 GB veya 8 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip olan farklı modeller ile gelecek. Bazı söylentilere göre cihaz, arka tarafta 48 MP + 2 MP çözünürlüklü kamera dizilimine sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı tahmin ediliyor. Arka taraftaki kameraların ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör olması bekleniyor. Huawei, bu telefonu kameradan daha çok günlük kullanımda verim sağlayabilecek bir telefon olarak tasarlamış gibi görünüyor.