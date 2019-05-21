Honor 20 ön inceleme – 499 dolarlık yeni amiral gemisi(VİDEO)

Honor 20 serisi telefonlar Londra’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Elimizde etkinlikte tanıtılan model Honor 20 var. Gelin özelliklerine yakından bakalım.

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Honor 20 ön inceleme – 499 dolarlık yeni amiral gemisi

6.26 inçlik ekranı ile 2340 X 1080 çözünürlüğü sunan telefon, parmak izini yan taraftan kullanıyor. Gücünü en yeni Kirin 980 işlemcisinden alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken bu kamera yapay zeka özellikleri ile destekleniyor. Arka tarafında Pro modeline göre bazı değişiklikler görülen Honor 20, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğünde sensör, 16 MP ultra geniş açı sensörü, 2 MP derinlik algılama sensörü ve son olarak 2 MP makro lense sahip. Bu makro kamera ile birlikte 4 cm’den makro çekimler yapılabiliyor.

3750 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, Pro modelinde olduğu gibi 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip. Android 9 Pie ile satışa çıkacak olan telefon Magic UI 2.0 arayüzünü kullanacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor 20 modelinin Avrupa satış fiyatı 499 Euro olarak belirlenmiş durumda.