Honor 10 Türkiye fiyatı belli oldu! | Değerlendiriyoruz (VİDEO)

Ülkemizde merakla beklenen telefonlardan biri olan Honor 10’un Türkiye fiyatı açıklandı. Teknik özellikleriyle üst seviyede konumlandırılan ve Huawei P20 Pro vb. telefonlardaki sedefli tasarımıyla dikkat çeken Honor 10, daha önce açıklanan “3.000 TL altında fiyatlandırma olacak” sözünün ardından 2.999 TL fiyatla piyasada olacak.

5,84 inçlik 1080 x 2280 piksellik IPS LCD ekranı ile gelen Honor 10, Huawei’nin P20, P20 Pro ve Mate 10 Pro’da bulunan en üst seviye yonga seti Kirin 970 ile beraber 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Kamera tarafında 16 MP (f/1,8) ve 24 MP (f/1.8) çift arka sensör ve ön tarafta da 24 MP (f/2,0) çözünürlüğünde bir sensöre sahip.

Telefonun detaylarını ve fiyat değerlendirmesini ise Ersin ile Kerem, Honor 10 Türkiye lansmanı ardından aktarıyor…

Honor 10 Türkiye fiyatı ve değerlendirme