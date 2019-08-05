HongMeng OS kullanan ilk telefon, sonbaharda geliyor!

HongMeng OS işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonun yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Huawei geçen ay HongMeng‘i telefonlarında kullanmayacaklarını söylemişti.

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HongMeng OS kullanan ilk akıllı telefon

Amerikan başkanı Donald Trump‘ın geçtiğimiz aylarda Çin‘e karşı aldığı ambargo kararı iki dünya devi arasında iplerin gerilmesine sebep olmuştu. Bu durumdan en çok etkilenen şirketlerin başında ise son yıllarda dünya çapında büyük bir başarı yakalayan teknoloji devi Huawei geliyordu. Google‘ın getirilen ambargo yüzünden Huawei ile olan ticari ortaklığını tek taraflı bitirmesi, şirketin bu süreçte aldığı en büyük darbeydi.

Şirket, bunun ardından bir süredir geliştirdiği HongMeng isimli işletim sistemi üzerindeki çalışmalarına ağırlık vermişti. Bu süreçte şirketin HongMeng OS kullanan akıllı telefonları üretmeyi planladığı gibi sızıntılar geliyordu. Fakat geçtiğimiz ay Huawei‘nin kıdemli başkan yardımcısı Catherine Chen, bu iddiaları yalanlayarak HongMeng‘in Android‘in alternatifi olmadığını ve akıllı telefonlarda kullanılmayacağını belirtmişti.

Çinli Global Times gazetesinde yayınlanan yeni bir rapora göre ise şirket yeni işletim sisteminin kullanıldığı ilk akıllı telefonunu yılın dördüncü çeyreğinde çıkarmayı planlıyor. Chen‘in açıklamasıyla çelişen bu haber, ambargo krizi yüzünden şirketin gözünün korktuğunu ve bu olayın tekrarlanmaması için Android‘in yanı sıra HongMeng işletim sistemini kullanan telefonlar da çıkaracağını gösteriyor.

Huawei, yeni işletim sistemini ilk kez 9 Ağustos‘ta düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtacak. HongMeng kullanılan ilk ürün olan şirketin ilk televizyonu Honor Smart TV ise bir gün sonra duyurulacak. Şirketin HongMeng OS kullanan ilk telefonunu Mate 30 ailesiyle beraber tanıtması bekleniyor. Orta seviyeye konumlandırılacak olan cihazın Çin‘de yaklaşık 2,000 yuan ($288) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Haberde HongMeng‘in kullanıcıların gizliliklerinin daha iyi korunmasını sağlayacak şifreleme özelliklerine sahip olduğu da vurgulanıyor. Ayrıca şirketin, yeni işletim sisteminin Android için tasarlanmış uygulamalarla uyumluluğunu test ettiği söyleniyor.