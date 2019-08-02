Realme 3 Pro Türkiye satış fiyatı belli oldu

Realme markası bugün itibarı ile ülkemize giriş yaptı. Son dönemin dikkat çeken markalarından olan Realme, Realme 3 Pro modelini ön siparişe açmış durumda.

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Realme markası geçtiğimiz sene kurulmuş ve yeni teknolojileri ilk deneyen markalar arasında. Şirket geçtiğimiz aylarda Avrupa kıtasına giriş yapmış ve Realme 3 Pro modelini 199 Euro fiyat etiketi ile satışa sunmuştu.

Ülkemizde de aynı model ile gelen model iki varyantını satışa sunacak. 4GB Ram ve 64GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 1799 Türk Lirası olacak olan modelin 6GB Ram ve 128GB dahili depolamaya sahip versiyonu ise 2199 Türk Lirası fiyat etiketi ile satışta olacak. Resmi sitesinden satın alabilecek olduğunuz modeli lansmana özel olarak 100 Türk Lirası değerindeki indirim kuponu da yanında geliyor.

Realme 3 Pro teknik özellikleri

Realme 3 Pro, 6.3 inç Full HD+ değerinde damla çentik formunda ve ön camı Gorilla Glass 5 ile korumalı bir ekrana sahip. Bu ekranın içerisinde 25MP değerine sahip ön kamera yer almakta. Gücünü Snapdragon 710’dan alan model 4/6 GB Ram ve 64/128 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. Telefon bununla birlikte Vooc Şarj desteğine sahip 4050 mAh batarya ile birlikte geliyor.

Arka tarafında 16MP ana kamerası ve 5MP değerinde derinlik kamerası yer alan modelin tam orta kısmında parmak izi sensörü mevcut. Modelin renk seçenekleri ise Yıldırım Moru ve Nitro Mavisi olarak geçiyor.

ColorOS tabanlı Android Pie işletim sistemi ile birlikte gelen model Android Q Geliştirici Ön izlemesi sürümüne resmen katılmış ürünler arasında. Kendi sayfasında yükleme anlatımı verilen sürümü bütün sorumluluğu üstlenerek yükleyebilirsiniz. Nihai sürüm yayınlandıktan sonra da en erken gelecek telefonlar arasında yer alıyor..