Bir süredir aşırı artan araba fiyatları söz konusu. Araba kıtlığı baş gösterince bayiler elden ekstra para alıp araçları o şekilde satmaya başlamışlardı. Geldiğimiz noktada bugün ise kimse araba almadığı için birçok marka yeni kampanyalar yapıyor. Bunlardan birisi de Honda oldu. Detaylara bakalım.

Honda iki farklı modelinde kampanya yapmıştı. Bu modeller Honda Civic ve Honda HR-V e:HEV. Honda, bu iki otomobilindeki kampanyaları daha da yükseltti.

Honda Civic

İlk otomobil ülkemizde de çok sevilen ve tercih edilen Honda Civic. Civic 1.5L VTEC Turbo ECO ve 1.5L VTEC Turbo olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. Adından da anlaşılacağı gibi 1.5L VTEC Turbo ECO, LPG destekli bir otomobil. Bu motorlara 7 ileri otomatik CVT şanzıman eşlik ediyor. Kampanya ise sadece Executive+ donanım seçeneğinde mevcut. Bu donanım seçeneğinde müşteriler 12 ay taksitli faizsiz 200.000 TL kredi ya da 100.000 TL takas desteği arasında seçim yapıyordu. Yeni kampanyada ise Honda, 12 ay taksitli faizsiz 300.000 TL kredi ya da 185.000 TL takas desteği sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Donanım Paketi: 1.704.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Donanım Paketi: 1.704.000 TL

Honda HR-V e:HEV

Kampanyalı ikinci model ise Honda HR-V e:HEV. HR-V e:HEV, 1.5L Hibrit bir motor ile birlikte geliyor. Bu motora e-CVT otomatik şanzıman eşlik ediyor. Honda bu otomobilde fiyatla ilgili herhangi bir kampanya yapmamıştı, otomobili alanlara Honda, 10.000 km ve 20.000 km bakımlarını ücretsiz olarak sunuyordu. Yeni kampanyada ise Honda, 12 ay taksitli faizsiz 200.000 TL kredi ya da 100.000 TL takas desteği sunuyor. Bakım kampanyası da devam ediyor. Fiyatlar ise şu şekilde: