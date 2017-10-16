Hollanda Takımı 2017 Dünya Güneş Enerjili Araba Yarışında 2 Büyük Ödül Kazandı

Hollanda Takımı 2017 Dünya Güneş Enerjili Araba Yarışında 2 Büyük Ödül Kazandı

16 Ekim, 2017 HABER, Hi-Tech, Otomobil 0 yorumlar

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Dünya Güneş Enerjili Yarışı Avustralya içinde yapılan, yol uzunluğu 1,881 mil yani yaklaşık 3027 kilometreye kadar çıkabilen bir yarışma.

Süre uzunluğu bir haftaya kadar uzayabilen yarışma da tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca güneş enerjisi ile çalışan araçlar kullanılmakta. Her iki yılda bir gerçekleştirilen yarışmanın bu sene 30. yıl dönümü idi. Uçan Hollanda Takımı “Nuon” saatte ortalama 88 kilometre giderek 37 saat, 10 dakika ve 21 saniye de yarışmayı bitirdi ve üst üste üçüncü kazanışını elde etti.

Yarışmada The University of Michigan Solar Car Takımı ikiciliği, Belgian Punch Powertrain Solar takımı ise üçüncülüğün yerini aldı. Umarız ileride güneş enerjisi üzerine kurulmuş daha çok yarışma görebiliriz.

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