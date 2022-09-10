OnePlus geçtiğimiz aylarda 10 serisinin yeni üyesi 10T’yi tanıtmıştı. Biz de sizlerle canlı yayınında birlikte olmuştuk. Daha sonrasında cihazı temin ettik ve kutu açılışıyla birlikte hızlı şarj performansına göz atmıştık. Şimdi ise OnePlus 10T’ye yakından bakıyoruz.

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OnePlus 10T, OnePlus 10 Pro tasarımını baz alıyor. Özellikle arka taraftaki kamera adacığı birebir korunmuş durumda. Ancak farklı noktalarından birisi OnePlus 10 Pro eğimli ekran yapısına sahipken OnePlus 10T düz ekranla geliyor. Ön ve arka taraftaki cam yapı Gorilla Glass 5 ile korunurken Moonstone Black renginin dokulu bir yüzeye sahip olmasıyla parmak izini tamamen ortadan kaldırıyor. Ek olarak premium hissiyata sahipken Pro modelinin aksine çerçeveleri plastik malzeme kullanılmış.

Her OnePlus telefonu ekranıyla öne çıkıyor. OnePlus 10T modeli de bu geleneği devam ettiriyor. 6.7 inç boyutundaki ekran FHD+ (1080 x 2412) çözünürlük sunarken, Fluid AMOLED olarak 1 milyar renk gösterebiliyor, 60-90-120Hz arasında değişken ekran yenilemeyle birlikte 360Hz (donanım), 720Hz (yazılım) ekran örneklemesi bulunuyor. HDR10+, sRGB ve P3 Renk Gamutu da destekliyor. 394 PPI piksel yoğunluğu sunarken ince çerçeveleri sayesinde %87.9 ekran gövde oranı bulunuyor.

Kod adı hız, güç ve akıcılık olarak nitelendirebileceğimiz OnePlus 10T, son teknoloji Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor. Andreno 730 grafik biriminin eşlik ettiği telefonda 8GB RAM-128GB ROM ya da 16GB RAM-256GB ROM seçenekleri bulunuyor. OnePlus 10 Pro’ya göre %10 daha yüksek performans, %30 daha düşük işlemci güç harcaması, %10 daha yüksek saat hızı ve%30 daha düşük grafik birimi güç harcaması sunuyor. Ayrıca OnePlus 10 Pro’ya göre %64 daha büyük soğutma sistemi olmasıyla da 3 boyutlu oyunlarda %50 daha az ısınma performansı sergiliyor. Android 12, tabanında OxygenOS 12.1 arayüzünü kullanan telefon son derece akıcı ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Kamera tarafında ise OnePlus 10 Pro’da olduğu gibi Hasselblad iş birliği olmayan OnePlus 10T bu konuda geride kalıyor. Ana kamera da50 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir kamera bulunurken OIS desteği de bulunuyor. İkinci kamerası ise 8 MP, f/2.2 diyafram açıklığında olan 120˚ derecelik geniş açı kamerası ve üçüncü kamerası da 2 MP f/2.4 diyaframda makro kamerası. Bu kameralar ile [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps çekimler yapabilirken ek olarak gyro-EIS desteğini de kullanıyor. Ön tarafta ise 16MP f/2.4 diyafram açıklığı olan bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile maksimum [email protected] video çekimi yapılabiliyor. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar ve videolar yeterli bir performans sunarken, geniş açı ve makro kamerasının geliştirilmesi gerekiyor.

Ses konusunda da işlemci performansı gibi beğeni topluyor. Stereo hoparlörü bulunan OnePlus 10T yüksek ses seviyesine çıkarken bass ve tizlerin doygunluğu da kullanıcısını memnun ediyor. Ancak bir oyuncu telefonu olarak ele alırsak 3.5mm kulaklık girişinin olmaması şarj olurken oyun oynayamamasına eksi nokta olarak ekleniyor.

İçerisinde 4800 mAh batarya bulunan OnePlus 10T günlük kullanımda bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Yoğun oyun kullanımında bu süre azalsa da kutu içerisinden çıkan 160W SuperVOOC şarj aleti sayesinde inanılmaz kısa sürede şarj oluyor. OnePlus, 10T modeline 150W şarj desteği verirken voltaj değerini koruması adına telefonu 125W ile şarj ediyor. İleriki dönemlerde çıkacak olan telefonlarına ön hazırlık yapıyor diyebiliriz.

Güncel ağ bağlantılarından WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 ye sahipken, 15 farklı noktada anteni bulunuyor. Bu sayede 360 derecelik bir çekim kuvveti bulunuyor. Siz telefonu nasıl tutarsanız tutun bağlantı gücü zayıflamıyor. Böylece oyunlarda da bağlantı ve yüksek ping sorunundan da kurtulmuş oluyorsunuz.

Peki siz OnePlus 10T’yı nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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