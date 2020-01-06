Hız Testi | Xiaomi Redmi Note 8 vs. Xiaomi Redmi Note 7

Hız testi serimizin bugünkü konukları Xiaomi’nin Redmi ailesinin üyeleri olan Note 8 ve Note 7 oluyor. Bakalım, hangi cihaz daha hızlı testimizi tamamlayabilecek. Hep birlikte görelim.

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Bildiğiniz üzere Xiaomi Redmi Note 8 bu sene sevenlerinin merakına sunulmuş ve çok ilgi toplayan bir cihaz olmuştu. Bu videomuzda bu seneki Redmi ailesinin orta seviye cihazını ve geçen seneki kardeşinin hızlarını karşılaştırıyoruz.

Daha önce, cihazların kamera performansları üzerine bir video hazırlamıştık. Bugün ise hangi cihazların daha hızlı olduğunu sizlere göstereceğiz.

Yaptığımız testlerin kronolojik sıralaması:

0:04 10 Uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması.

3:28 Cihaz açılış hızı.

4:07 Video render alma süresi. (Adobe Premier Rush)

5:41 Geekbench 5 compute değerleri.