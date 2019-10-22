Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 vs Redmi Note 7 kamera karşılaştırma
Redmi Note 8 ile bir önceki versiyonu Redmi Note 7 kıyaslaması ile karşınızdayız. Videoda hem fotoğraf hem de video performans farklarını göreceksiniz.
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Geçtiğimiz dönemin en popüler fiyat/performans telefonlarından olan Redmi Note 7, artık yerini Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modeline bırakıyor. Özellikle ikili arka kamerasını dört adete çıkartarak makro modu da ekleyen Redmi Note 8’in bir önceki modelinden artılarını göreceğiz.
Farklı ışık koşullarında çekilen fotoğraf ve video kıyaslamamızı izlerken iyi seyirler dileriz…
Kamera Kıyaslama
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
GCam özelinde yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride bazı telefonlara GCam nasıl kurulur, kurulum sonrası orijinal kamera yazılımı ile çekilen fotoğraflarla arasında ne gibi farklar var buna bakacağız. Serinin ilk konuğu ise Xiaomi Mi A3 modeli oldu.
Xiaomi Mi A3 GCam kurulumu
Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://hwp.to/2MmrPku
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi A3, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu için root gerektirmiyor.
Xiaomi Mi A3 kamera özellikleri
48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera kıyaslaması
Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırma videosu ile karşınızdayız! Son dönemin 2000 TL civarı fiyat segmentindeki iki gözde telefonu bu videoda karşı karşıya geliyor. Bakalım arka kamera ve ön kamera sonuçları neler gösteriyor?
Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırması
İlk olarak Xiaomi Mi A3 modelinin kamera özelliklerini anlatacak olursak cihazda üçlü bir arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip ve 48 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera 8 MP ve ultrageniş açı sensör olarak görev yaparken, üçüncü kamera 2 MP ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera mevcut. Cihazın hiçbir kamerasında OIS desteği bulunmuyor.
Meizu Note 9 modelinde ise çift arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera yine 48 MP çözünürlüğünde ve F/1.7 diyafram değerine sahip. Öte yandan ikinci kamera ise 5 MP‘lik derinlik algıyacısı olarak çalışıyor. Son olarak ön kamera ise F/2.0 diyafram değerine sahip ve 20 MP çözünürlüğünde. Bu modelde de hiçbir kamera modülünde OIS desteği bulunmuyor.
İki cihazın fiyatlarını karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi A3 modeli 1999 TL ile satılırken, Meizu Note 9 modeli 1729 TL‘ye satılıyor.
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy Note 10+ vs. Samsung Galaxy Note 9 kamera karşılaştırma
Samsung Galaxy Note 10+ ile Samsung Galaxy Note 9 kamera performans karışılaştırması videosu ile karşınızdayız.
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Samsung Galaxy Note 10+ vs. Samsung Galaxy Note 9 kamera karşılaştırma
Samsung’un en yeni ve en güçlü telefonu konumundaki Galaxy Note 10+, lansmanda çok daha kötü olarak gösterilen Galaxy Note 9 ile karşı karşıya geliyor.
Peki Note 9 gerçekten Note 10+ karşısında kötü mü? Aradaki tam manasıyla iki kat fiyat farkı bulunan bu iki modelde fiyat farkına değecek kamera geliştirmesi var mı bu videoda görebilirsiniz.
Ana kamera, 2x zoom, gece modu ve sarsıntı önleyici modlarıyla da yaptığımız çekimlerde Note 9 ile Note 10+ kameralarının farklarını rahatlıkla görebileceksiniz.
İyi seyirler…