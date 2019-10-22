Redmi Note 8 vs Redmi Note 7 kamera karşılaştırma

Redmi Note 8 ile bir önceki versiyonu Redmi Note 7 kıyaslaması ile karşınızdayız. Videoda hem fotoğraf hem de video performans farklarını göreceksiniz.

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Geçtiğimiz dönemin en popüler fiyat/performans telefonlarından olan Redmi Note 7, artık yerini Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modeline bırakıyor. Özellikle ikili arka kamerasını dört adete çıkartarak makro modu da ekleyen Redmi Note 8’in bir önceki modelinden artılarını göreceğiz.

Farklı ışık koşullarında çekilen fotoğraf ve video kıyaslamamızı izlerken iyi seyirler dileriz…