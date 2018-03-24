Hız Testi | Samsung Galaxy S9 – Samsung Galaxy S9+

“Hız Testi” serimizin yeni videosunda konuklarımız Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri oldu.

İki aşamadan oluşan testimizin ilk bölümünde on iki adet uygulamanın ilk açılış süreleri, ikinci bölümünde işe bu uygulamaların yeniden başlatılma süreleri hesaplanarak RAM yönetimlerinin ne kadar işlevsel olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Samsung’un resmi sitesinde S9+ 5200 TL, S9 ise 4600 liraya satılmaktadır. Benzer özelliklere sahip bu iki cihaz arasında temel farklar kamera ve bellek farklılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Samsung Galaxy S9 – Samsung Galaxy S9+ Hız Testi

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