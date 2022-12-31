Yılın son gününe geldik. Bu haberi kaleme aldığım 21.16 saati itibariyle 2023 yılına 3 saatten az kaldı. Tüm okurlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan hükümeti Type-C bağlantı noktasını zorunlu kılmak için bir yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısı kabul edildi.

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Hindistan Standartları Bürosunun (BIS) kararına göre bundan sonra Hindistan’da satılan tüm akıllı telefonlarda ve giyilebilir cihazlarda Type-C bağlantı noktası zorunlu olacak. Yeni yasaya göre markalar 2025 yılından sonra Type-C bağlantı noktası olmayan cihazları satmayacak.

Bu yasadan en çok etkilenen marka Apple olacak. Avrupa Birliği ve Brezilya’dan sonra Hindistan’ın da Type-C bağlantı noktasını zorunlu kılması Apple’ı Type-C’li cihazlar üretmeye itecek. İlerleyen zaman diliminde Type-C girişli iPhone 15 serisi görmemiz oldukça olası.