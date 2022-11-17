Type-C her geçen gün daha popüler hale geliyor. Hemen hemen tüm Android telefonlar, modern dizüstü bilgisayarlar, şarj adaptörleri ve hatta oyun kumandaları bu bağlantı noktasını kullanıyor. Teknoloji dünyası yavaş yavaş tek bir standart bağlantı noktasını kullanmaya başlarken, Apple direnmeye devam ediyor. Şirket, yılda milyonlarca adet satan iPhone modellerinde Lightning bağlantı noktasını kullanmakta ısrar ediyor. Ama bu değişiyor; AB ve Brezilya’dan sonra Hindistan’da Apple’ı iPhone’da Type-C kullanmaya zorlayacak.

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Hindistan, Apple’ı Type-C Kullanmaya Zorlayabilir

Avrupa Birliği kısa süre önce Apple’ı AB’de satılan iPhone’larda Type-C kullanmaya zorlayan bir yasa çıkardı. Hindistan’da da hükümet yetkilileri, tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda Type-C’yi zorunlu hale getirmek için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Hindistan nüfusunun yaklaşık 1.4 milyar olduğu düşünüldüğünde, Apple dahil hiçbir şirketin bu kurala uymaktan başka şansı yok.

Hindistan Tüketici İşleri Bakanlığı Gıda ve Kamu Dağıtımı Sekreteri Rohit Kumar Singh, hükümete ait bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Paydaşlar arasında akıllı telefonlar gibi elektronik cihazlar için bir şarj bağlantı noktası olarak Type-C’nin benimsenmesi konusunda geniş bir fikir birliği ortaya çıktı.”

Hindistan’ın yeni kanunu önemli olsa da Apple’ın planlarını değiştirecek gibi görünmüyor. Analistlere ve sızıntı yapanlara göre teknoloji devi, Type-C bağlantı noktasına sahip bir iPhone üzerinde çalışıyor. Ming-Chi Kuo, tüm iPhone 15 modellerinin Type-C ile geleceğini iddia ediyor.