Her bütçeye uygun TCL 20 serisi duyuruldu

Akıllı telefon modelleriyle yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan TCL, bugün yeni cihazlarını duyurdu. Bir çok modele sahip olan TCL 20 serisi, orta seviyede iddialı ve rekabetçi telefonlar barındırıyor.

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TCL 20 serisinin yeni üyeleri resmen ortaya çıktı

TCL 20 5G ve 20 SE, bu yılın başlarında düzenlenen CES 2021 etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Serinin diğer modelleri ise bugün yapılan özel etkinlikte resmi olarak duyuruldu. Yeni tanıtılan cihazlar 20 Pro, 20L ve 20L Plus olarak isimlendiriliyor.

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TCL 20 Pro, 6.67 inç boyutunda bir Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 3D kavisli formdaki ekran, şaşırtıcı şekilde 60Hz tazeleme hızıyla sınırlandırılıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 750G’den alan telefon, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart desteği de unutulmamış.

Pro versiyonun öne çıktığı noktalardan biri ise kamera tarafında ortaya çıkıyor. Dörtlü arka kamera paketine sahip TCL 20 Pro’da OIS’li 48 MP ana kamera dikkat çekiyor. 16 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri ise yardımcı kamera olarak destek veriyor. Telefonun 4K video kayıt destekli ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka kameranın da 4K/30 FPS video kaydedebildiğini belirtelim.

TCL 20 Pro, 4.500 mAh kapasiteli bataryasında hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği barındırıyor. Ekran altı optik parmak izi tarayıcı ve Android 11 işletim sistemi ise özellikleri tamamlıyor. Gri ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Pro sürümü, 549 Euro gibi tartışmaya açık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

TCL 20L ve 20L Plus özellikleri

TCL 20L ve 20L Plus ise bütçesini düşünen kullanıcıları hedefliyor. 6.67 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonlar, gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alıyor. TCL 20L 4/6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelirken, Plus sürümünde ise 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca microSD kart desteği bu modellerde de bulunuyor.

TCL 20 serisinin fiyat odaklı ürünleri, kamera tarafında da birbirinden ayrışıyor. TCL 20L Plus modelinin dörtlü arka kamera paketinde 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. 20L’de ise 48 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Telefonların yardımcı arka kameralarını 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri tamamlıyor. Bunun yanında ekran deliğinde de 16 MP’lik ön kamera sunuluyor.

5.000 mAh kapasiteli bataryanın şarj hızı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Yana konumlanan parmak izi okuyucu ve Android 11 işletim sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor. Son olarak TCL 20L’nin 229 Euro, Plus sürümünün ise 269 Euro fiyatla çıkış yapacağını belirtelim.