Akıllı Telefonlar
Her bütçeye uygun TCL 20 serisi duyuruldu
Akıllı telefon modelleriyle yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan TCL, bugün yeni cihazlarını duyurdu. Bir çok modele sahip olan TCL 20 serisi, orta seviyede iddialı ve rekabetçi telefonlar barındırıyor.
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TCL 20 serisinin yeni üyeleri resmen ortaya çıktı
TCL 20 5G ve 20 SE, bu yılın başlarında düzenlenen CES 2021 etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Serinin diğer modelleri ise bugün yapılan özel etkinlikte resmi olarak duyuruldu. Yeni tanıtılan cihazlar 20 Pro, 20L ve 20L Plus olarak isimlendiriliyor.
TCL 20 Pro, 6.67 inç boyutunda bir Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 3D kavisli formdaki ekran, şaşırtıcı şekilde 60Hz tazeleme hızıyla sınırlandırılıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 750G’den alan telefon, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart desteği de unutulmamış.
Pro versiyonun öne çıktığı noktalardan biri ise kamera tarafında ortaya çıkıyor. Dörtlü arka kamera paketine sahip TCL 20 Pro’da OIS’li 48 MP ana kamera dikkat çekiyor. 16 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri ise yardımcı kamera olarak destek veriyor. Telefonun 4K video kayıt destekli ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka kameranın da 4K/30 FPS video kaydedebildiğini belirtelim.
TCL 20 Pro, 4.500 mAh kapasiteli bataryasında hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği barındırıyor. Ekran altı optik parmak izi tarayıcı ve Android 11 işletim sistemi ise özellikleri tamamlıyor. Gri ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Pro sürümü, 549 Euro gibi tartışmaya açık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
TCL 20L ve 20L Plus özellikleri
TCL 20L ve 20L Plus ise bütçesini düşünen kullanıcıları hedefliyor. 6.67 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonlar, gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alıyor. TCL 20L 4/6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelirken, Plus sürümünde ise 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca microSD kart desteği bu modellerde de bulunuyor.
TCL 20 serisinin fiyat odaklı ürünleri, kamera tarafında da birbirinden ayrışıyor. TCL 20L Plus modelinin dörtlü arka kamera paketinde 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. 20L’de ise 48 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Telefonların yardımcı arka kameralarını 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri tamamlıyor. Bunun yanında ekran deliğinde de 16 MP’lik ön kamera sunuluyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryanın şarj hızı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Yana konumlanan parmak izi okuyucu ve Android 11 işletim sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor. Son olarak TCL 20L’nin 229 Euro, Plus sürümünün ise 269 Euro fiyatla çıkış yapacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.
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Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!
Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.
Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.
Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.
Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Realme 8i, ekran özellikleri ve yonga setiyle ortaya çıktı!
Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Kurumu (TENAA), günün erken saatlerinde yeni bir Realme telefonu ortaya çıkardı. Cihaz, RMX2205 kod adıyla listede görüntülendi. Rapora göre bu cihaz, 5G desteği sunan ucuz bir telefon olma yolunda. RMX2205 kod adıyla görüntülenen cihazın Realme 8i olarak adlandırılacağı iddia ediliyor. Paylaşılan rapor, cihazın ekran özelliklerini ve yonga setini listeliyor.
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Realme 8i, nasıl bir ekrana sahip olacak?
Realme 8i, ön kamera için küçük bir deliği bulunan 6.43 inçlik bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, parmak izi tarayıcısı bulunan AMOLED bir panel olacak. Bununla birlikte listeye göre akıllı telefon, 158,5 x 73,3 x 8,4 mm boyutlarında ve ufak bir kamera çıkıntısıyla geliyor. Realme 8i’nin işletim sistemi, Android 11 olacak ve bununla birlikte Realme UI’ın en güncel sürümü de ön yüklü olarak karşımıza çıkacak. Telefonun 4400 mAh değerinde ve tahminlere göre 65W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryası bulunacak.
Realme 8i, entegre bir 5G modeme sahip MediaTek Dimensity serisi bir yonga seti ile gelecek. Bu yonga setinin orta segmente uygun olması muhtemel gözüküyor. Şirketler, 5G desteği bulunan ucuz telefonları piyasaya sürmeye başladı. Realme de akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı 5G telefonlar ile yerini alacak. TENAA görüntülerinde cihazın siyah rengi, arka tarafta bulunan “Dare To Leap” sloganıyla ortaya çıktı.
Digitimes Research’e göre 2020 yılında dünya çapında 280 milyon adet 5G telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu yıl ise yaklaşık 550 milyon 5G destekli akıllı telefon satışının gerçekleşmesi beklenemekte. Realme ise X7 serisi ve GT Neo ile 5G akıllı telefon satışlarında önemli başarılar elde etti. Önümüzdeki Realme 8 serisi ile de bu başarıyı sürdürmesini bekliyoruz.
Realme 8 5G, 21 Nisan’da geliyor!
Realme, geçtiğimiz ay Realme 8 adlı akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi ise şirket, bu cihazın 5G destekli yeni bir varyantını piyasaya süreceğini açıkladı. 21 Nisan’da tanıtılması beklenen cihaz, şirketin resmi Facebook hesabında kısa bir video ile ortaya çıktı. Bu videoda cihazın arka tarafında “Dare To Leap” sloganı bulunmamakta. Ayrıca bu telefonda taban modele göre arka kamera modülünden bir kamera eksilecek. Bununla birlikte 64 MP çözünürlüğe sahip ana kamera yerine 48 MP çözünürlüklü bir kamera göreceğiz. Bunların, 5G desteğinin eklenmesiyle birlikte maliyeti düşürmek için gerçekleştirilen adımlar olduğunu tahmin ediyoruz.
Yayınlanan video klipte, Realme 8 5G’nin ön tarafı gösterilmiyor. Ancak cihazın sol üst köşede nokta delik tasarımlı selfie kamerası ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte, telefonun Realme V13 5G’nin yeniden adlandırılması ile geleceği yönünde tahminler mevcut. Eğer gerçekten bu durum gerçekleşirse, cihazın MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alacağını söyleyebiliriz. Telefon, Geekbench’te 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemiyle ortaya çıktı. Ayrıca cihaz, FCC listesine göre 5000 mAh batarya ile gelecek. Bu özelliklerin tamamı Realme V13 5G modelinde bulunmakta. Diğer söylentiler ise cihazın 30W hızlı şarj desteği ile geleceği yönünde. Ayrıca 6 GB RAM seçeneği bulunan farklı bir varyant da görebiliriz. Önümüzdeki günlerde lansman tarihine kadar cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 modelinin işlemcisi belli oldu!
Samsung Galaxy M42 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan akıllı telefonun tanıtım tarihi ile alakalı da ilk bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak cihazın kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Devasa bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon için artık geri sayıma geçtik. Merakla beklenen akıllı telefon bu ay içerisinde kullanıcılarını kesin olarak karşılayacak.
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Samsung Galaxy M42 serinin ilk 5G’li modeli olacak!
5G özellikli akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk olarak amiral gemisi akıllı telefon serilerinde kullanılmaya başlayan bu özellik artık daha alt seviye cihazlara da uğruyor. Orta seviyede dahi belli bir oranda kullanıma geçilen 5G özelliği artık giriş seviye akıllı telefonlar için geliştiriliyor. Akıllı telefon rekabetinin önemli demirbaşlarından biri olan Samsung da, bu teknolojiyi yaygın hale getirmenin yollarını arıyor. Amiral gemisi ve orta üst seviye modellerinin çoğunda 5G‘ye yer veren teknoloji devi, şimdi de bir seriye daha bu özelliği kavuşturuyor. Galaxy M42 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Uzun bir süredir geri planda kalan ve kesinleşmiş çok az detayı bulunan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak olan modelin kullanacağı işlemci ve tahmini çıkış tarihi belli oldu. Ancak belirtmekte fayda var, cihazın çıkış tarihi ile alakalı bilgiler şimdilik iddialardan oluşmakta.
Hindistan merkezli internet sitelerinde ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı 5G‘li bir işlemciyle piyasaya çıkıyor. Samsung Galaxy M42 modeli gücünü Snpadragon 750G işlemcisinden alacak. Bunun dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon, serinin ilk 5G’li akıllı telefonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun çıkışına dair de yeni iddialar ortaya çıktı. IANS Live isimli internet sitesine göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Hindistan merkezli teknoloji sitesi, akıllı telefonun 19 Nisan tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte site, akıllı telefon ile alakalı fiyat tahmininde dahi bulundu. İddialara göre akıllı telefon, 265 ile 335 dolarlık fiyat skalasında piyasaya çıkacak. Tabi fiyatı normal olarak diğer teknik özelliklerin de belirleyebileceğini unutmamak gerek.
Samsung Galaxy M42 devasa bataryası ile dikkat çekiyor!
Kullanacağı işlemci de ortaya çıkan akıllı telefon fiyat performans konusunda öncü olmak istiyor. Özellikle Çinli rakipleri karşısında cihazın yapması gereken pek çok iş var gibi gözüküyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde bildiğiniz üzere kıyasıya bir yarış sürmekte. Firmalar en iyi performansı en ucuza getirmenin yollarını ararken, bir yandan da aktif kullanıcı sayılarını genişletmek istiyorlar. Bu yönde önemli bir alternatif olmak isteyen Samsung Galaxy M42, devasa batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay seritifika sitelerine uğrayan akıllı telefon, batarya konusunda “pil şampiyonu” olmak istiyor belli ki. Zira akıllı telefon tam 6000 mAh‘lik batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Piyasadaki rakiplerine göre oldukça yüksek seviyeleri kullanıcılarına sunan Samsung, bu sayede öne çıkma hedefini gerçekleştirebilir. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı şarj teknolojisi ortaya çıkmadı. Firmanın yüksek batarya kapasitesine iyi bir hızlı şarj teknolojisi sunması gerekecek. Yoksa akıllı telefon kullanıcılarının priz başında harcayacağı saatlerin artacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu ay içerisinde tanıtımının yapılacağı beklenen akıllı telefon ile alakalı hala ortaya çıkmayan önemli detaylar bulunmakta. Zira akıllı telefonun RAM kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca olası depolama seçenekleri konusunda da ortaya çıkmış kesin bir bilgi yok. İşlemci ve pil dışında akıllı telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı kesin olarak biliniyor. Arkada yer alan ana kameranın da 64 MP değerinde olacağı daha önceden ortaya çıkmıştı. “Fastest Monster” etiketi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, genel hatları ile firmanın ortaya seviye akıllı telefonların oldukça benzeyecek gibi gözüküyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun farklı bir şey ile gelmesi şu aşamada sürpriz olur. Bakalım Samsung Galaxy M42, seriye katacağı 5G havası ile beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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