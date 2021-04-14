Genel
Apple’ın etkinlik resimleri yeni cihazlar için duvar kağıtlarına işaret ediyor!
Dün gönderilen Apple etkinliği davetiyeleriyle birlikte insanlar, etkinlikle ilgili çılgın fikirler üretmeye ve tahminlerde bulunmaya başladılar. Yeni bir Apple etkinlik davetiyesi yayınlandığında, insanlar resmin içinde neyin gizli olduğunu bulmak için görselin şifresini çözmeye çalışmaya başlıyorlar. Aslında, genellikle bu resimlerin içinde sakladığı tek bir şey var: etkinlikte tanıtılacak yeni cihazın varsayılan duvar kağıdı!
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Geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple etkinlik resimleri bir model türü benimsedi. Aslında içinde hiçbir şey gizli olmayan birkaç etkinlik daveti de var. Bunlar hakkında konuşacağız. Ancak etkinlik resimlerinin büyük çoğunluğu tanıtılacak amiral gemisi ürününün varsayılan duvar kağıdını içinde gizledi. Apple’ın geçen yılki Sonbahar etkinliklerinin üçü de etkinlik resimlerine duvar kağıtları sakladı. Önce bunlara bir göz atalım.
Bazen bir duvar kağıdı tasarımı açıkta saklıdır ancak bazı durumlarda daha zekice gizlenir. “Time Flies” Eylül etkinliğindeki tüm resimlerde yer alan logo, iPad Air’de bulunan döngüsel duvar kağıtlarıyla mükemmel bir şekilde hizalandı. Hatta aynı mavi tonlarını kullandı.
Ekim ayına girerken, “Hi, Speed” iPhone etkinlik davetiyesi mavi ve sarı renkli bir baloncuk kümesini gösterdi. Bazıları davetiyenin AirTag’leri sakladığını düşündü. Ama sonuç öyle olmadı. Aslında bu, iPhone 12 varsayılan duvar kağıtlarıydı. Kasım ayındaki “One More Thing” etkinliği duyurulduğunda, bunun Mac ile bir ilgisi olduğunu biliyorduk. Çünkü yıl sonundan önce Apple Silikon ile donatılmış Mac’lerin sergilenmesi için son şansları buydu. Bu, Apple logosunun arkasından uçan renklerin Big Sur varsayılan duvar kağıdındakiler olduğunu tahmin etmeyi biraz daha kolaylaştırdı.
Bu daha önce de oldu
Etkinlik resimleri için varsayılan duvar kağıtlarını kullanmak aslında Apple için yeni bir olay değildi. Apple bunu defalarca yaptı. 2019 iPhone etkinlik davetiyesi resminin iPhone 11 ile gelecek yeni renklere atıf olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekte tasvir edilen şey, varsayılan duvar kağıtlarının tarzıydı.
Apple, 2017 iPhone X etkinliği için de aynı şeyi yapmıştı. Muhteşem gözüken çok renkli gradyan, etkinliğin davetiyesindeki Apple logosunun içine maskelenmişti. Duvar kağıdıyla aynı renkleri kullanmıştı ve aynı parıltı efektine sahipti. Logodaki iç gölge etkisi ise ekranın, telefonun tüm yüzeyini kapladığına dair bir ipucu olduğunu düşündürüyordu.
Duvar kağıtları bazen etkinlik davetiyesinde değil de, etkinliğin gerçekleşeceği yerdeki süslemelerde de gizlenebiliyor. Apple’ın 2018’de gerçekleşen Brooklyn etkinliği davetiyeleri farklıydı ve Apple logosunun her türden benzersiz varyasyonunu gösteriyordu. Açıkçası, reklam öğelerine odaklanan etkinliğe yönelik bir ipucuydu, ancak ürünler hakkında gerçekte hiçbir şey açığa çıkarmadı.
Apple, Brooklyn Müzik Akademisi’ni çarpıcı sanat eserleriyle kapladı. Binanın ön tarafına, kapıların üstüne, yan tarafına ve caddenin karşısında bulunan Apple Store’daki logolara bu resmi uygulandı. Bu görsel bir boya sıçramasına benziyordu ama uyumlu bir renk paleti vardı. Daha sonra bu tasarımın, o etkinlikte tanıtılan 2018 iPad Pro duvar kağıtlarından biri olduğu ortaya çıktı.
Bazen hiçbir bir ipucu vermiyor
Apple zaman zaman etkinlik resimlerinde tek bir ipucu bile vermiyor. Buna 2018’de gerçekleşen iPhone lasnmanı örnek olarak gösterilebilir. Bu etkinliğin görseli hiçbir şeyi ortaya çıkarmamıştı. Elbette o dönem tanıtılan iPhone XS de kullanılacak olan altın rengi görselde belirtiliyor olabilirdi, ama bu zaten uzun zamandır konuşuluyor ve bekleniyordu ve muhtemelen daha çok stilistik bir seçimdi. Davetiyede görebileceğiniz tek şey vektör tarzı bir Apple Park yüzüğüydü. Bu da Apple’ın ziyaretçi merkezindeki gömlekler için sunduğu tasarımın tamamen aynısıydı.
2018’in başında Şikago’da gerçekleşen etkinlik de çok abartılı değildi. Etkinliğin davetiyesinde, dijital mürekkeple çizilmiş gibi görünen bir Apple logosu gösteriliyordu. Elbette bunun, normal iPad’e gelen Apple Pencil desteğiyle bir ilgisi olduğu söylenmişti, ancak daha büyük olasılıkla Apple’ın eğitim odaklı bir etkinlik için kullandığı el yazısı metniyle alakalıydı.
Apple’ın Mart 2019’daki etkinliğinin vereceği hizmetlerle ve daha spesifik olarak bir TV hizmetiyle ilgili olması bekleniyordu. Davetteki çizimler çok basitti ancak basın daveti daha farklı bir ayrıntı içeriyordu. Bu resimde, eski tarz bir film gibi Apple logosuna geri sayılması gösteriliyordu. Bunlarla beraber WWDC etkinlik resimleri neredeyse hiçbir zaman ipucu içermedi. Bu yüzden onları konuya katmaya gerek bile yok.
Bu Nisan’da gerçekleşecek etkinlik hakkında ne düşünülüyor?
Apple’ın önümüzdeki hafta ne göstereceğini gerçekten bilmiyoruz. Bunun hakkında çok sayıda sızıntı var ve bizimde bazı iyi fikirlerimiz bulunuyor. Ancak etkinlik daveti hiçbir şeyi açığa çıkarmıyor. Muhtemelen nihayet yeni nesil iPad Pro’lara kavuşacağız, ancak diğer her şey şu an için havada kalıyor.
Uzun lafın kısası, etkinlik davetinde bulunan tasarımın önümüzdeki hafta duyurulacak cihazlardaki varsayılan duvar kağıtlarına benzemesine kesinlikle şaşırmayacağız.
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Akıllı Telefonlar
TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.
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Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!
Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.
Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.
Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.
Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III modelleri tanıtıldı
Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, amiral gemisi yeni telefonları Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Akıllı telefon üreticisi Sony, yeni akıllı telefonları olan Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; ekran, RAM ve depolama gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.
Sony, yeni akıllı telefonlarını geliştirirken yine kamerayı ana odak noktası kabul etmiş ve bu nedenle cihazları ”Dünyanın Dual PD sensöre sahip değişken telefoto lensli ilk akıllı telefonları” olarak tanımlıyor. Zaten hızlı ve doğru olan Sony’nin otomatik odaklama teknolojisi, yeni modellerde daha da iyileştirilmiş durumda.
Sony Xperia 1 III modeli; 6.5 inç büyüklüğünde ve OLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1644 x 3840 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 1 III; 12 GB RAM’e ek olarak 256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.
Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.
Sony Xperia 1 III modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ekran: 6.5 inç, OLED panel, 4K çözünürlük, 1644×3840 piksel ve 120Hz Tazeleme hızı
- Arka Kamera: 12MP, f/1.7 ana kamera, 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP, f/2.3-f/2.8 telefoto kamera
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli
- İşletim Sitemi: OS: Android 11
Sony Xperia 5 III modeli; 6.1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan, 120 Hz yenileme hızına sahip ve OLED bir ekran ile geliyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 5 III; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.
Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.
Sony Xperia 5 III modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ekran: 6.1 inç, OLED panel, Full HD+ çözünürlük, 120Hz Tazeleme hızı
- Arka Kamera: 12MP f/1.7 ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP f/2.3-f/2.8 telefoto kamera
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli
- İşletim Sitemi: OS: Android 11
Son olarak Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasa sürülecek olan Sony Xperia 1 III ve siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak Xperia 5 III‘ün fiyatı henüz açıklanmadı.
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Genel
Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP’ten 2 yıldız aldı!
Avrupa‘da satılan otomobillerin güvenliğini değerlendiren kuruluş olan Euro NCAP, en son güvenlik karnelerini paylaştı. Son test edilen araçlar Yeni Dacia Sandero, elektrikli VW ID.4 ve elektrikli Skoda Enyaq iV oldu. Fakat bu üçlü arasından en çok dikkat çeken ise yeni Sandero. Çünkü diğer iki aracın standart güvenlik ekipmanı ile 5 yıldız aldığı testlerde o, yalnızca 2 yıldız alabildi.
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Romanyalı üreticinin bir süre önce tamamen yenilediği Sandero, yetişkin güvenliğinde %70, çocuk güvenliğinde %72 ve genel toplam olarak 2 yıldız aldı. Aracın en çok puan kaybettiği yer ise yaya koruma ve güvenlik destek sistemleri. Bu kısımlardan sırasıyla %41 ve %42‘lik başarı oranına sahip. Tabi Euro NCAP’in derecelendirmesinin böyle olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü aracın, sadece çarpışmalardaki koruması üzerinden bir puanlama yapılsaydı 4 yıldız almasının muhtemel olduğu söyleniyor. Son değerlendirme kriterlerinde elektronik destek sistemleri, yolcu güvenliği puanını arttırmada çok önemli bir hale geldi. Yoksa aracın, tabiri caizse “kağıt” gibi olduğu bir durum bulunmuyor. Test videolarındaki burulmaları ve hasarları gördüğünüzde siz de kötü olmadığına hak vereceksiniz. Fakat günümüzde bu yıldız sayısının, araç satışlarına oldukça önemli bir kriter olduğu da su götürmez bir gerçek.
Euro NCAP: Dacia, fiyat kırmaya çalışırken güvenlikten ödün vermemeli
Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen (Evet, adamın soyadında bile rate var), “Güvenlik konusunda her geçen gün büyük ilerlemeler kaydedilen bir dönemdeyiz. İstenmeyen durumların önüne, yüksek teknolojiler kullanılarak geçilmeye çalışılıyor. Dacia, kendi pazarını oluşturmuş ve ona yönelik çalışmalarını oldukça iyi yöneten bir şirket. Fakat iki yıldızlı bir değerlendirme, düşük maliyetli ürünler için bile oldukça düşündürücü bir sonuç. Kameralı sistemlerin olmayışı, pazara aykırı ve üzücü bir durum. Fakat bu durumun, Dacia’nın yeni güvenlik yönetmeliğine uyması için oldukça göze batan bir uyarı olduğunu düşünüyorum.” diyor.
VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV, değerlendirme sonuçlarıyla övgü aldı
Haberin başında da söylediğimiz gibi Dacia Sandero, VAG’ın iki elektrikli SUV modeli olan VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV ile aynı zamanda test edildi. ID.4, yetişkin yolcu korumasında %93, çocuk yolcu korumasında %89, yaya güvenliğinden %76 ve güvenlik ekipmanlarından %85 puan aldı. Enyaq iV ise yetişkin güvenliğinde %94, çocuk güvenliğinde %89, yaya güvenliğinde %71 ve güvenlik ekipmanlarında %82 başarıya ulaştı.
van Ratingen, “Skoda ve VW, güvenlik konusunda nelerin yapılabileceğini açıkça gösteriyor. Müşterilerine sunabildikleri bu yüksek seviyedeki güvenlik için kendilerini tebrik ediyoruz.” dedi.
Yeni Dacia Sandero’nun özelliklerini kısaca hatırlayalım
2004‘ten beri satışta olan bir model olan Sandero, dünya çapında 2.1 milyonluk satış adedine sahip. Çıktığı ilk günden beri 2. nesil Clio‘nun mimarisini kullanan araç, en son neslinde Renault-Mitsubishi-Nissan Grubu‘nun CMF-B mimarisini kullanmaya başladı. Bu mimari, en son nesil Clio‘da da kullanılıyor.
Aracın motor seçenekleri 1.0 litrelik 3 silindirli (12 Valf) ünitelerden oluşuyor. Giriş seviyesinde 1.0 SCe 65 beygirlik motor, 5 ileri manuel şanzımanla satılıyor ve sadece normal Sandero‘da alınabilir. 1.0 TCe 90 beygirlik motor ise hem 6 ileri manuel hem de X-Tronic (CVT) şanzımanla alınabiliyor. Bu seçeneği hem Stepway hem normal modelde alabiliyorsunuz. Son seçenek ise sadece 6 ileri manuel ile satılan, fabrika çıkışı LPG’li 1.0 ECO-G 100 beygirlik ünite.
Yeni Sandero Ailesi‘nin diğer tüm ayrıntılarına ve fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Euro NCAP, Carscoops, Dacia, Motor 1 TR
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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