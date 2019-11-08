Akıllı Telefonlar
Hepsiburada, resmi Honor mağazasını hediyelerle açtı
HONOR, resmi online mağazasını Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı. Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen HONOR, müşterilerine çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar, mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte HONOR’un popüler akıllı bileklikleri HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan HONOR 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında HONOR Band 5 ve HONOR AM61 Bluetooth kulaklığı da hediye edilecek.
Kampanyalar sürüyor
Açılış kapsamında Hepsiburada’da bulunan HONOR Online Mağazası’nı ziyaret eden kullanıcıları 8-11 Kasım tarihleri arasında her gün yepyeni bir kampanya bekliyor olacak. HONOR Türkiye, bir sonraki günün kampanyası ile ilgili tüm bilgileri resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden tüketicilere duyuracak.
Online mağaza ile yeni ürünler ilk defa satışta!
Hepsiburada üzerinde yer alan HONOR Online Mağazası, HONOR’un çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini de taşıyor. Mağazada HONOR’un akıllı saati HONOR Watch Magic, kablosuz kulaklıklar HONOR Flypods Lite ve HONOR AM61, akıllı bileklik HONOR Band 4 Running ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.
Tüm bu fırsat ve kampanyalara https://www.hepsiburada.com/honor adresinden ulaşmak mümkün.
Akıllı Telefonlar
LineageOS 16: Zenfone 3 ve Galaxy S3 Neo için yayınlandı!
LineageOS, geçtiğimiz senelerde Cyanogen firmasının geliştirmiş olduğu Cyanogen OS işletim sistemini oluşturan topluluğun dağılmasıyla ortaya çıkan gönüllü bir dağıtım haline geldi.
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LOS Projesi, en son Xiaomi cihazlarda birtakım sorunlar çıkarmıştı. Yakın bir zamanda proje tekrardan toplanarak Çinli üreticinin cihazlarının da desteğinin tekrardan verildiğini görmeye başlamıştık.
İlk olarak LineageOS’u Yu Yuphorio’nun resmi destekten kaldırılmıştı fakat tekrardan desteğin geri verildiğine şahit olduk. 2015 ayında destek alan cihazın hala varolan desteğini koruması önem arz eden bir konu olarak değerlendirilebilir.
Şu an mevcut destek veren cihazlar şu şekilde sıralanabilir:
- Asus Zenfone 3 (zenfone3)
- Yandex Phone (amber)
- Samsung Galaxy S III Neo (Samsung Camera) (s3ve3gjv)
- Samsung Galaxy S III Neo (Sony Camera) (s3ve3gxx)
- Sony Xperia Z3 Compact (z3c)
Unutmamak gerek ki, bu listedeki cihazlar çıkış tarihi itibariyle üç yılı geçen akıllı telefonlar statüsünde yer alıyor. Gecelik güncelleme listesinde sürekli yer almaları olası değil. Sürekli bu cihazların güncelliğini koruyacağını sanmıyorum.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro, 120Hz ekranla tanıtılabilir!
OnePlus firması, geçtiğimiz Mayıs aylarında 90Hz tazeleme oranına sahip modelin tanıtımını yapmıştı. Lansman üzerinden uzun bir süre geçmeden OnePlus 8 Pro ile ilgili detaylar basına yansımaya başladı.
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Geçtiğimiz ay ise Çin’de OnePlus 7T lansmanıyla karşımıza çıkan şirket, gelecekte tüm cihazların ekranının 90Hz standart yenileme hızıyla piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Fakat, sızıntılar doğruysa OnePlus 8 Pro’da 90Hz panel yerine 120Hz panel kullanılma olasılığı yüksek gözüküyor.
Endüstri içerisinden Max J. yaptığı Twitter paylaşımıyla akıllara bu teknolojinin kullanılma ihtimalini daha da arttırdı. Galaxy S11’in 120Hz ekranla geleceğini daha önce belirten yazar, bu durumun kafa karışıklığı yarattığını aslında daha sonra OnePlus tarafından donanıma ekleneceğini ekledi.
Be a "pro". pic.twitter.com/h4UwnOXn8H
— Max J. (@Samsung_News_) November 7, 2019
Eğer iddialar doğruysa, OnePlus 8 Pro Çinli telefon üreticileri tarafından üretilen ilk 120Hz panele sahip cihaz olarak tarihe geçecek. Birkaç aydır ortada dolaşan bir diğer iddia ise, OnePlus 8 ve 8 Pro’nun teknik detaylarının her sene ürettiği modellerle aynı olacağı kamera tarafında standart versiyonun üç kameraya sahip 8 Pro’nun 4 kamera barındıracağını belirtiyor. İki cihazda da kamera çıkıntısı ekran üzerinde damla çentik halinde tasarlanmış olarak gelecek.
Akıllı Telefonlar
MIUI 11 stabil versiyonu, 12 telefona daha geliyor!
Xiaomi, 12 telefonuna daha güncelleme göndermeye başladı. Bununla birlikte güncelleme takviminin büyük bir kısmını tamamlaşmış oluyor. Fakat üzücü haber şu ki her cihaz Android 10 tabanlı bir yükseltmeye sahip değil.
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Çinli telefon üreticisi, Android 10 hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu nedenle, sadece kullanıcı arayüzünde temel bir değişiklik olduğundan bahsetmemiz daha mantıklı olabilir.
Bu güncelleme paketi henüz global pazara dağıtımı mevcut değil. Şu an sadece Çin tarafındaki kullanıcılara açılan stabil versiyon, bu ayın sonunda en kötü ihtimalle ise Aralık ayının başında sevenleriyle buluşacak.
Güncellemenin mevcut olduğu cihazlar şu şekilde:
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi 7A
İkinci grup, güncellemeleri alacak cihazlarda, şanslıysak onları da ilk olarak Çin’deki kullanıcı testlerinde görme şansımız olacak:
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
İki yılı aşkındır piyasada gördüğümüz telefonların güncelleme aldığını görmek açıkçası firmanın üretkenliğinin ne derece yüksek kulvarlarda olduğunu gösteriyor. MIUI 11’le yeni materyal tasarım anlayışı, kalın yazı fontları, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistemsel karanlık mod, yeni arayüz teması, değişen animasyonlar ve duvar kağıtlarını barındırıyor.