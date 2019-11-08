Hepsiburada, resmi Honor mağazasını hediyelerle açtı

HONOR, resmi online mağazasını Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı. Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen HONOR, müşterilerine çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar, mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte HONOR’un popüler akıllı bileklikleri HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan HONOR 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında HONOR Band 5 ve HONOR AM61 Bluetooth kulaklığı da hediye edilecek.

Kampanyalar sürüyor

Açılış kapsamında Hepsiburada’da bulunan HONOR Online Mağazası’nı ziyaret eden kullanıcıları 8-11 Kasım tarihleri arasında her gün yepyeni bir kampanya bekliyor olacak. HONOR Türkiye, bir sonraki günün kampanyası ile ilgili tüm bilgileri resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden tüketicilere duyuracak.

Online mağaza ile yeni ürünler ilk defa satışta!

Hepsiburada üzerinde yer alan HONOR Online Mağazası, HONOR’un çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini de taşıyor. Mağazada HONOR’un akıllı saati HONOR Watch Magic, kablosuz kulaklıklar HONOR Flypods Lite ve HONOR AM61, akıllı bileklik HONOR Band 4 Running ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.

Tüm bu fırsat ve kampanyalara https://www.hepsiburada.com/honor adresinden ulaşmak mümkün.