Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nun Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleşen “Yapay Zekâya Özenle Yatırım Yapmak” konulu panele konuşmacı olarak katılan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, yapay zekâ teknolojisinin iş ve insan yaşamında yarattığı olumlu değişimler ve sorumlu yapay zekâ uygulamasının gerekliliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, İsviçre’nin Davos kentinde her yıl uluslararası katılımla düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu Yıllık Toplantılarına katıldı. Toplantılar kapsamında “Yapay Zekâya Özenle Yatırım Yapmak” başlıklı bir panelde de konuşmacı olarak yer alan Doğan toplantılara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantının ana temasının “Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği” olduğunu hatırlatan Doğan, Davos gündemini bu sene Rusya-Ukrayna savaşı, bununla gelen jeopolitik riskler, tüm dünyada ortaya çıkan enflasyon, büyümeye dair riskler, finansal sektöre dair kırılganlıklar, iklim riskleri ve teknolojinin beraberinde getirebileceği yıkıcı etkiler gibi konuların oluşturduğunu ifade etti. Bu ana temayı özellikle dünyanın karşı karşıya olduğu risklere karşı iş birliği içinde çözüm arama arayışına odaklanması nedeniyle kıymetli bulduğunu dile getiren Hanzade Doğan, “Toplantılarda bu konulara dair iş birliğinin sadece kısa vadede bu sorunları çözmek için değil, uzun vadeli yapısal çözümler üretmek için de önemli olduğu vurgulandı. Hem katıldığım toplantılarda hem de birebir yaptığım görüşmelerde içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği risklere karşı iş birliğinin önemi ve hem şirketlere hem kamuya düşen görevler üzerine konuşuldu. Biz de iş insanları olarak buradan aldığımız ilhamla ve içgörüyle kendi iş yapış şeklimizi nasıl gözden geçireceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk.” şeklinde konuştu.

“Sorumlu ve etik değerlerimizle uyumlu yapay zekâ uygulamalarını benimsiyoruz”

Hepsiburada olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren ülkemizin dijital dönüşümüne, gelişimine kaldıraç olma misyonunu benimsedik. Teknoloji gücümüzü her zaman yerleşik sektörleri yıpratmaya yönelik olarak değil; onları geliştirmeye destek olmak, birlikte büyümek ve dijitalleşmelerinin hızlı sağlanması doğrultusunda kullanıyoruz. Yapay zekâ çalışmalarımızı da aynı felsefe ile devam ettiriyoruz. Biz sorumlu ve ahlaklı yapay zekâ uygulamalarını benimsiyoruz.

Bu yönde attığımız adımlarla, Türk Patent kurumumuz tarafından patent verilen rota optimizasyonu modelimiz kuryelerimizin kat ettiği mesafede %8 tasarruf sağlıyor. Platformumuzdaki 94 bin aktif KOBİ’nin kullanımına açtığımız öneri motoru perakendenin satışlarını artırıyor. İnsansız çalışan mağazamızda yapay zekâ algoritmalarımızı benzer yönde geliştiriyoruz.

Konuşmasında, robotların ve yapay zekânın “insanların yerini alacakları” endişesinin yaygınlığına dikkat çeken Hanzade Doğan, “Yapay zekânın insanların yerini alacağına değil, insanların gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyor, yapay zekâ algoritmalarını mevcut görevlere dâhil olacakları şekilde eğitiyoruz.” dedi.

Her Ülke Kendi Yapay Zekâ Stratejisine Sahip Olmak Zorunda

Her ülkenin kendi yapay zekâ stratejisine sahip olmasının zorunluluğundan da bahseden şirket kurucusu Hanzade Doğan, “Ülkemizdeki en büyük Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz ve merkezlerimizde 1000’den fazla mühendis istihdam ediyoruz. Bu açıdan kullandığımız teknolojileri dışarıdan ihraç eden değil, bu teknolojileri üretip geliştiren bir şirketiz. Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları nezdinde, bir anlamda devlet açısından da milli güvenliğin sağlanması kritik bir hal alıyor. Kendi vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin verilerini korumak en önemli görevlerimiz arasında. Teknoloji bağımsızlığı, teknoloji alanında geliştirdiğimiz yetkinlikler ölçüsünde oluşuyor. Amerika ve Avrupa’nın, Çin’in kendi ülkelerindeki teknoloji şirketlerini satın almasını yasaklaması teknolojiyle oluşabilecek tehditlerin bir göstergesi. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yayınladığı ‘Ulusal Yapay Zekâ’ stratejisine tam desteğimiz var. TÜBİTAK iş birliğimiz ile e-ticaret alanında yapay zekâ yetkinliklerinin ülkemizde geliştirilmesine yönelik bir yetkinlik merkezi kurduk. Burada çok çeşitli öncü projeler üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.