Türk malı uygun fiyatlı kulaklıklar: Hendest BAB-01 ve Huzen-01

Hendest markasının uygun fiyatlarıyla öne çıkan Hendest Huzen BAB-01 ve Huzen-01 model isimli iki kulaklığını inceledik.

Hendest Huzen-01: https://hwp.to/2SQjNpV

Hendest BAB-01: https://hwp.to/2Elwxfb

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Hendest BAB-01 özellikleri

Ürün 35 TL‘ye satılan ve Apple Earpods tasarımına sahip kablolu bir kulaklık. Silah metali renk seçeneğiyle satılan ürün, kulağa güzelce oturuyor ve herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Tabii ki bu durum bizim kullanımımız için geçerli. Ürünün herhangi bir kulaklık silikonu olmadığı için, farklı kulak boyutlarında farklı tecrübeler yaşanabilir. Ayrıca bu Earpod tasarımı nedeniyle senin dışarıdan net bir şekilde duyuluyor olması da beğenmediğimiz bir nokta oldu.

Ürünün ses performansı fiyatına göre oldukça başarılı. Bass ağırlıklı bir kulaklık olan BAB-01 modelinde 6 mm‘lik sürücüler kullanılmış. Bu sayede ses seviyesi kendi rakiplerine oranla oldukça üst seviyelere çıkabiliyor. Ayrıca kulaklığın 16 Ohm empedans ve 20 ila 20.000 Hz frekans aralığı sunduğunu da belirtelim.

Hendest Huzen-01 özellikleri

132 TL‘ye satılan ve kablosuz bir yapıda olan Huzen-01 modeli, IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bu sayede yağmur altında veya sporda kullanırken rahat edebiliyorsunuz.

Yine silah metali ismindeki rengi kullanan cihaz, manyetik yapı sayesinde kullanmadığınız anlarda birbirine yapışık şekilde durabiliyor. Ürünün kutu içeriğinden farklı boylarda kulaklık padleri ve bir taşıma çantası çıkıyor.

Yine bass ağırlıklı bir kulaklık olan Huzen-01 modeli 108 ila 3 dB arasında duyarlılık, 20 ila 20.000 Hz frekans aralığı sunuyor. Bu kulaklıkta sesin dışarıya verilmesi gibi bir problem yok. Ayrıca tabii ki ses performansı da BAB-01’e oranla çok daha iyi.