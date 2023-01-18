Trendfocus’un raporuna göre, 2022 yılında PC ve dizüstü bilgisayarlar için sabit disk satışlarında önemli bir düşüş olduğunu doğruladı. Verilere göre, geleneksel HDD satışları geçen yıl yüzde 42,5 oranında düştü. Bu da yaklaşık 35 milyon adet demek.

Sadece 2022’nin dördüncü çeyreğinde, sevkiyatlarda 10 ila 11 milyon adet arasında bir kesinti yaşandı. Analistlere göre HDD’lere olan talebin azalmasının başlıca sorumlusu kurumsal bulut depolama hizmetleri yer alıyor. Trendfocus verileri, 3,5 inç masaüstü sabit disklerin tek haneli bir yüzde düşüşü yaşadığını gösteriyor.

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Bu arada, 2,5 inç HDD modellerinde 2022’nin son çeyreğinde yüzde 15’lik bir toparlanma görüldü. Ancak analistler bunun artan tatil alışverişlerinin bir yansıması olduğuna inanıyor. Trendfocus raporuna göre, sabit disk endüstrisinin önümüzdeki yıllarda daha fazla düşüşü atlatması mümkün görünmüyor. Sonuç olarak, geleneksel bellek bileşenleri yakında eski bir teknoloji haline gelecektir.

Ayrıca, 500 GB HDD ve SSD modelleri uluslararası pazarda fiyat eşitliğine ulaştı. Bunun yanı sıra, 2023 yılında üretilen dizüstü bilgisayarların yüzde 96’sının fabrikadan katı depolama sürücüleriyle çıkması bekleniyor.

İçindekiler En Çok Etkilenen Şirketler

En Çok Etkilenen Şirketler

Sabit disklere olan talepteki düşüş, segmentteki üç büyük üreticiyi etkilemiştir. Büyük ölçüde etkilenen Seagate, 2022 yılında HDD sevkiyatlarının yüzde 43,7’ye kadar düştüğünü gördü.

WDC aynı dönemde depolama sürücülerine yönelik talebin de yüzde 43 oranında azaldığını gördü. Rakiplerinden biraz daha az etkilenen Toshiba, ürünlerine olan talebin yüzde 39,3’e kadar düştüğünü gördü.