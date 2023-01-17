Işın izleme teknolojisi mobil oyunlar için yeni büyük bir atılım olarak gösteriliyor. Yakında bu teknoloji high-end oyunların performansı için ölçüldüğünde dikkate değer bir faktör olacak. Neredeyse tüm 2023 amiral gemisi akıllı telefonları bunu destekleyecek. Ancak bu teknolojiye Exynos 2200 erken bir liderlik yaptı. Samsung’un son ürettiği yonga seti olarak tarihe geçecek olan Exynos 2200’ün Snapdragon 8 Gen 2‘den ışın izleme testinde daha iyi olduğu bugün ortaya çıktı.

Basemark testinin Vitro GPU testi adlı yepyeni bir araç paketi ile yapılan testler sonucunda ışın izlemenin önemi bir kez daha açıkça görünüyor. Sayılara veya grafiklere bakmadan önce, önce In Vitro testini anlamalısınız. Bu kıyasalama zorlu mobil oyunları kopyalayan 3D içerikle tasarlanmış.

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Bu nedenle gerçekleştirilen test, Exynos ve Snapdragon donanımlı telefonların aydınlatmaya, ayrıntılara ve modellere odaklanmasını sağladı. İşleme söz konusu olduğunda, In Vitro, yansımaların genel kalitesini artırmak için ışın izlemeyi kullanıyor. Gölgeler ve aydınlatma dahil diğer sahne öğeleri, geleneksel oluşturma yöntemini benimsiyor.

Şu anda, yalnızca iki mobil yonga seti de ışın izlemeyi çalıştırma desteğine sahip. Her ikisi de aynı teknolojiyi desteklese de farklı donanımlar kullanarak Vulkan API ve ışın izleme desteği alıyorlar. Samsung, RDNA 2 mimarisini Exynos 2200’ün Xclipse 920 GPU‘suna getirmek için bir GPU devi olan AMD ile ortaklık kurdu. Öte yandan Qualcomm, ışın izleme yeteneklerini şirket içi Adreno 740 GPU‘suna tek başına entegre etti.

Samsung’un AMD ile olan işbirliğini önümüzdeki yıllarda daha pekiştirmesi ve yeni nesil yonga setlerinde özellikle GPU tarafında rakipsiz olması bekleniyor. Ancak bunu görebilmek için 2-3 yıl daha beklememiz gerekecek. Muhtemelen Galaxy S25 serisi ile Samsung özüne geri dönecek ve Qualcomm’u komple terk ederek kendi yongalarını kullanacak.