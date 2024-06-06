Mustafa Yavuz, Twitch ve benzeri yayın platformlarında Hazreti Yasuo takma adı ile yayın yapan bir yayıncı. Başına gelen talihsiz olay sonrasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ceza alan Hazreti Yasuo tahliye oldu. Detaylara bakalım.

Hazreti Yasuo tahliye oldu, suçu neydi?

Hazreti Yasuo tahliye olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yaptığı duyuruda Hazreti Yasuo şu sözleri kullandı:

“SELAMUNALEYKÜM AGALAR

1,5 aylık Silivri Sosyal tesisleri maceram sona erdi.

Destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum, çok fazla anı biriktirdim, bir çoğu inanılmaz iyi,

9 Haziran Pazar 20:00’da canlı yayında sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum: :)”

Hazreti Yasuo tahliye olduğunu paylaştığı gönderide suçunun ne olduğunu ve ne kadar ceza aldığını da anlattı:

“OLAY: 2021 haziran ayında sosyal medyada infial yaratmış ağır dram bir aile içi istismar olayında, ana akım medyada ve sosyal medyada çokça ses getiren kendi çocuklarını ücret karşılığı istismar ettirdiği iddia edilen, henüz tahliye olmayan ailenin açık adres bilgisini anlık sinirli ve toplum tepkisiyle galeyana gelerek panel aracılığı ile çekip Instagramda hikayemde paylaşıp ‘Buradaki dayılarım bu kişilerle ilgilensin’ yazarak işlediğim suçta Kaş Asliye Ceza Mahkemesi beni ‘Kişisel verileri hukuka aykırı yayma veya ele geçirme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

İfademde hukuken pişman, vicdanen pişman olmadığımı dile getirerek avukatım ile yaptığım savunmada suçlu bulundum. Cezamı (1/3) hükümleriyle yatarak D.S.’e bugün itibariyle ayrıldım.”

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